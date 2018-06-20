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Українцям готують рахунки з
податку на нерухомість: хто...

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:08

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09

вроде как есть доп.успловия: если площадь квартир свыше 300 кв.м., дома свыше 600 кв.м или Домов+квартир свыше 900 кв.м. то кроме расчетной суммы от превышения еще платится 25000 грн.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:35

Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.

  romio_33 написав:от превышения еще платится 25000 грн.

вероятно это налог на роскошь.
Pegasmaster
 
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