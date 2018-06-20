Про це повідомила прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:08
Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09
вроде как есть доп.успловия: если площадь квартир свыше 300 кв.м., дома свыше 600 кв.м или Домов+квартир свыше 900 кв.м. то кроме расчетной суммы от превышения еще платится 25000 грн.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:35
Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.
|