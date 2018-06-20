Про це повідомила прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 13:08
Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09
вроде как есть доп.успловия: если площадь квартир свыше 300 кв.м., дома свыше 600 кв.м или Домов+квартир свыше 900 кв.м. то кроме расчетной суммы от превышения еще платится 25000 грн.
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:35
Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23
Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53
Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:03
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:12
Квартира может быть разделена между владельцами к примеру 50 на 50 нотариально.
Підпунктом 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПКУ визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 чер, 2018 15:43, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:23
Радует что "благодетели" не забывают народ , очень уж чешутся их руки пошуршать в кармане простого человека , вдруг там еще что-то завалялось , ведь на улице пока еще нет шатающихся от голоду людей .
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:26
Как раз бомжей стало на порядок больше. И не только в поисках еды, но и без жилья. Уезжает такой хлоп на заработки, а пока вернулся, его по суду выписали, квартиру продали и уехали.
Black Jack - White Business
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