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Українцям готують рахунки з
податку на нерухомість: хто...

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:08

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09

вроде как есть доп.успловия: если площадь квартир свыше 300 кв.м., дома свыше 600 кв.м или Домов+квартир свыше 900 кв.м. то кроме расчетной суммы от превышения еще платится 25000 грн.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:35

Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.

  romio_33 написав:от превышения еще платится 25000 грн.

вероятно это налог на роскошь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23

Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.

  Pegasmaster написав:вероятно это налог на роскошь.

Вероятнее это мзда на вилу в Испании кому-то...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53

Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:03

  nalim написав:Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?

Нет. Это идет метраж на владельца. А там сколько прописанных - роли не играет.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:12

  romio_33 написав:
  nalim написав:Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?

Нет. Это идет метраж на владельца. А там сколько прописанных - роли не играет.

Квартира может быть разделена между владельцами к примеру 50 на 50 нотариально.

Підпунктом 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПКУ визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/322169.html
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 чер, 2018 15:43, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:23

Радует что "благодетели" не забывают народ , очень уж чешутся их руки пошуршать в кармане простого человека , вдруг там еще что-то завалялось , ведь на улице пока еще нет шатающихся от голоду людей .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:26

  makishin60 написав:Радует что "благодетели" не забывают народ , очень уж чешутся их руки пошуршать в кармане простого человека , вдруг там еще что-то завалялось , ведь на улице пока еще нет шатающихся от голоду людей .

Как раз бомжей стало на порядок больше. И не только в поисках еды, но и без жилья. Уезжает такой хлоп на заработки, а пока вернулся, его по суду выписали, квартиру продали и уехали.
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