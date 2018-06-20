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Українцям готують рахунки з
податку на нерухомість: хто...

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:08

Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто повинен платити.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:09

вроде как есть доп.успловия: если площадь квартир свыше 300 кв.м., дома свыше 600 кв.м или Домов+квартир свыше 900 кв.м. то кроме расчетной суммы от превышения еще платится 25000 грн.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:35

Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.

  romio_33 написав:от превышения еще платится 25000 грн.

вероятно это налог на роскошь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23

Re: Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто.

  Pegasmaster написав:вероятно это налог на роскошь.

Вероятнее это мзда на вилу в Испании кому-то...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:53

Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:03

  nalim написав:Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?

Нет. Это идет метраж на владельца. А там сколько прописанных - роли не играет.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:12

  romio_33 написав:
  nalim написав:Очень "информативная" статья. Налогообложение свыше 60 кв. м зависит от числа там проживающих/прописанных?

Нет. Это идет метраж на владельца. А там сколько прописанных - роли не играет.

Квартира может быть разделена между владельцами к примеру 50 на 50 нотариально.

Підпунктом 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПКУ визначено, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/322169.html
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 21 чер, 2018 15:43, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:23

Радует что "благодетели" не забывают народ , очень уж чешутся их руки пошуршать в кармане простого человека , вдруг там еще что-то завалялось , ведь на улице пока еще нет шатающихся от голоду людей .
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:49

Янык вводил утилизационные сборы на авто,( но авто не предмет первой необходимости) , и столько криков(РЯТУЙТЕ ГРОМАДЯНЕ, зек страну ограбил) было автомайданы, автоевросила кричала которая, счас на халяву вообще на авто из гейропы ездит... Пришли продвинутые ГЕЙРОПЕЙЦЫ, и всех под одну гребенку НАЛОГАМИ обложила. налог на недвижимость у нас тройной. 1. налог на площадь 2. Налог жековский,в тарифе сидит 3. Налог комунальный свет тепло вода.(внутри платежек налог сидит).И этот налог коснулся абсолютно всех украинцев, не только людей покупающих новые авто. Короче наступает настоящий караул рятуйте, и что??? тишина?!??? Короче "По-Новому" полная х.....я выходит. За ВОРОВ больше не голосуем, После выборов всех их по безвизу и подальше отправить....... И законодательно запретить этим рылам когда либо в стране проживать нашей....с...и
dost1980
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:00

Меня вообще смешит то что если квартира 75 метров и оформлена например на меня. Я получается владелец квартиры и должен заплатить налог за лишак. У меня есть жена и при разводе она может получить половину этих квадратов. Получается уже я владелец, но половины квартиры. Я чего то не могу понять где меня намахали? ))))
p_a_l
 
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