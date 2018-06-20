Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
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p_a_l написав:Меня вообще смешит то что если квартира 75 метров и оформлена например на меня. Я получается владелец квартиры и должен заплатить налог за лишак. У меня есть жена и при разводе она может получить половину этих квадратов. Получается уже я владелец, но половины квартиры. Я чего то не могу понять где меня намахали? ))))
Вспомнился старый анекдот в тему. Приходит Иван занимать денег к соседу Абраму: - Абрам, дай мне в долг рубль, а я тебе весной два рубля отдам. Вот, в залог тебе топор оставлю. Абрам дает ему рубль, забирает топор. Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит: - Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь? Иван приходит домой, чешет в затылке: - Рубля нет, топора нет, один рубль я еще остался должен. А если разобраться, то все правильно!
было бы неплохо ввести налог на землю. а то раздерибанили землю при содействии сельских голов, и стоит она без дела. а чо париться, есть ведь не просит. а если бы за эти гигантские участки капал ежемесячно налог в несколько тысяч баксов, не было бы и смысла за взятки хапать эту землю. а то куда не сунешься, вся земля чья-то, только никто не строится, а земля стоит без дела. речь не о землях сельхозназначения. а о прочих. огороженные участки лесов к примеру, старые пансионаты и т.д.
Пільги не поширюються на об’єкти, які використовуються власниками для отримання прибутку: для здачі в оренду, ведення підприємницької діяльності.
Хмм, якщо я фоп і ведення діяльності за адресою проживання, то маю платити по повній, чи як?
Именно так. Если у вас нет договора на аренду или субаренду по другому адресу, то полной программе без льготных 60 метров. Ну и Квэд должен быть адекватный возможности работать дома - бухгалтеры, программисты, массажисты, адвокаты без оффиса и прочая однозначно попадают на отсутствие льготы.