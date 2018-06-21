Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...

Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:08

1007qwert написав: А если в квартире есть 2 собственника и второй собственник не ФОП, владеет 1/2 площади, то налог будет на часть квартиры платить только ФОП? А если в квартире есть 2 собственника и второй собственник не ФОП, владеет 1/2 площади, то налог будет на часть квартиры платить только ФОП?

Да, естественно собственник ФОП в этом случае будет платить только за ту часть квартиры, которая ему принадлежит. Напомним, это только тогда когда ФОП и его адрес непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью и не имеется никаких договоров, где деятельность ФОПа связана с другим адресом - аренда другого офиса, аренда лотка и т.Но пока могу заметить, что данный вопрос на сегодня никто не контролирует от слова совсем. Я не слышал ни об одном случае, когда был выписан счет на уплату этого налога, и там был бы расчет исходя из отсутствия льготы такому ФОПу. Этим занимается разные отделы налоговой, и отдел по налогу на недвижимость физически пока не успевает просто выписывать и рассылать квитанции на оплату всем кому надо, не то, чтобы ковыряться и запрашивать документы ФОПа- есть ли договор аренды, или нет. Только если особо честный пойдет и попросит выписать счет на полную сумму.А там глядишь и трехлетний срок давности пройдет.Мне много лет не приходили никакие квитанции на уплату налога на недвижимость в принципе, в прошлом году сам пошел и попросил насчитать мне налог, благо суммы не очень большие, пришлось даже выстоять очередь, усталый инспектор в глазах, которого читалось как вы мне все надоели такие правильные, выписала мне счет на оплату. Причем уточнила не против ли я заплатить за прошлые годы, я понятно не против, потом спросили - не против ли я заплатить и за будущий период на год вперед, я понятно не против, заплатил помню всё про всё за много лет что-то около тысячи гривен и сплю спокойно.