Українцям готують рахунки з податку на нерухомість: хто...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
p_a_l написав:Меня вообще смешит то что если квартира 75 метров и оформлена например на меня. Я получается владелец квартиры и должен заплатить налог за лишак. У меня есть жена и при разводе она может получить половину этих квадратов. Получается уже я владелец, но половины квартиры. Я чего то не могу понять где меня намахали? ))))
Вспомнился старый анекдот в тему. Приходит Иван занимать денег к соседу Абраму: - Абрам, дай мне в долг рубль, а я тебе весной два рубля отдам. Вот, в залог тебе топор оставлю. Абрам дает ему рубль, забирает топор. Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит: - Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь? Иван приходит домой, чешет в затылке: - Рубля нет, топора нет, один рубль я еще остался должен. А если разобраться, то все правильно!
было бы неплохо ввести налог на землю. а то раздерибанили землю при содействии сельских голов, и стоит она без дела. а чо париться, есть ведь не просит. а если бы за эти гигантские участки капал ежемесячно налог в несколько тысяч баксов, не было бы и смысла за взятки хапать эту землю. а то куда не сунешься, вся земля чья-то, только никто не строится, а земля стоит без дела. речь не о землях сельхозназначения. а о прочих. огороженные участки лесов к примеру, старые пансионаты и т.д.
Пільги не поширюються на об’єкти, які використовуються власниками для отримання прибутку: для здачі в оренду, ведення підприємницької діяльності.
Хмм, якщо я фоп і ведення діяльності за адресою проживання, то маю платити по повній, чи як?
Именно так. Если у вас нет договора на аренду или субаренду по другому адресу, то полной программе без льготных 60 метров. Ну и Квэд должен быть адекватный возможности работать дома - бухгалтеры, программисты, массажисты, адвокаты без оффиса и прочая однозначно попадают на отсутствие льготы.
p_a_l написав:Меня вообще смешит то что если квартира 75 метров и оформлена например на меня. Я получается владелец квартиры и должен заплатить налог за лишак. У меня есть жена и при разводе она может получить половину этих квадратов. Получается уже я владелец, но половины квартиры. Я чего то не могу понять где меня намахали? ))))
В казино всегда выигрывает заведение. Тем более, если оно само устанавливает правила и меняет их во время игры. "Расслабьтесь и получайте удовольствие" (с)
p_a_l написав:Меня вообще смешит то что если квартира 75 метров и оформлена например на меня. Я получается владелец квартиры и должен заплатить налог за лишак. У меня есть жена и при разводе она может получить половину этих квадратов. Получается уже я владелец, но половины квартиры. Я чего то не могу понять где меня намахали? ))))
В казино всегда выигрывает заведение. Тем более, если оно само устанавливает правила и меняет их во время игры. "Расслабьтесь и получайте удовольствие" (с)
Значит пора кидать предъяву хозяину казино. Или комфортные и понятные условия игры в казино, или на выход. Не понял - на вынос.
Пільги не поширюються на об’єкти, які використовуються власниками для отримання прибутку: для здачі в оренду, ведення підприємницької діяльності.
Хмм, якщо я фоп і ведення діяльності за адресою проживання, то маю платити по повній, чи як?
Именно так. Если у вас нет договора на аренду или субаренду по другому адресу, то полной программе без льготных 60 метров. Ну и Квэд должен быть адекватный возможности работать дома - бухгалтеры, программисты, массажисты, адвокаты без оффиса и прочая однозначно попадают на отсутствие льготы.
А если в квартире есть 2 собственника и второй собственник не ФОП, владеет 1/2 площади, то налог будет на часть квартиры платить только ФОП?
1007qwert написав:А если в квартире есть 2 собственника и второй собственник не ФОП, владеет 1/2 площади, то налог будет на часть квартиры платить только ФОП?
Да, естественно собственник ФОП в этом случае будет платить только за ту часть квартиры, которая ему принадлежит. Напомним, это только тогда когда ФОП и его адрес непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью и не имеется никаких договоров, где деятельность ФОПа связана с другим адресом - аренда другого офиса, аренда лотка и т.
Но пока могу заметить, что данный вопрос на сегодня никто не контролирует от слова совсем. Я не слышал ни об одном случае, когда был выписан счет на уплату этого налога, и там был бы расчет исходя из отсутствия льготы такому ФОПу. Этим занимается разные отделы налоговой, и отдел по налогу на недвижимость физически пока не успевает просто выписывать и рассылать квитанции на оплату всем кому надо, не то, чтобы ковыряться и запрашивать документы ФОПа- есть ли договор аренды, или нет. Только если особо честный пойдет и попросит выписать счет на полную сумму. А там глядишь и трехлетний срок давности пройдет.
Мне много лет не приходили никакие квитанции на уплату налога на недвижимость в принципе, в прошлом году сам пошел и попросил насчитать мне налог, благо суммы не очень большие, пришлось даже выстоять очередь, усталый инспектор в глазах, которого читалось как вы мне все надоели такие правильные, выписала мне счет на оплату. Причем уточнила не против ли я заплатить за прошлые годы, я понятно не против, потом спросили - не против ли я заплатить и за будущий период на год вперед, я понятно не против, заплатил помню всё про всё за много лет что-то около тысячи гривен и сплю спокойно.