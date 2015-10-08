Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:20

Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

1.Етап .В ньому приймає участь 10 форумчан.

а)Сьогодні,одразу після оприлюднення умов конкурсу, 3 перших бажаючих форумчанина,а також Фейслес і Чай розміщують прогноз з діапазоном у 3 гривні (наприклад 20.00/23.00)

б)одразу після закінчення 1 частини 1 етапу стартує друга частина 1 етапу.

Але вже з другої частини другого етапу і до останнього етапу бажаючі будуть робити ставки,з яких потім і складеться призовий фонд.Чим ближче до 31 грудня,тим ставки будуть більші.Ставка 1 етапу - 100 грн.Кількість учасників - 5.Термін 1 етапу - до 1 липня до 9.00.Задача для цих 5 учасників така ж - спрогнозувати курс з діапазоном 3 грн.Таким чином після 1 етапу в нас буде 10 перших учасників і 10 прогнозів.

2 етап .З 1 липня до 15 липня до 9.00.Кількість нових учасників - 10.Ставка для учасників другого етапу буде більша,аніж на першому.Задача учасників другого етапу - вказати курс,але вже з діапазоном у 2.75 грн.Разом з тим,всі учасники 1 етапу теж мають вказати курс з різницею у 2.75,але щоб цей діапазон входив в рамки діапазону 1 етапу.Наприклад,якщо на 1 етапі вказали 20.00/23.00,то на другому етапі - 20.05/22.80.

Таким чином у нас після 2 етапу буде турнірна таблиця з 20 учасників і 20 прогнозів з курсами.

3.Етап .З 15 липня до 1 серпня до 9.00.В гру можуть вступити ще 10 форумчан.Ставка третього етапу буде вища від ставки другого.Задача - вказати курс з діапазоном в 2.50.А ті форумчани,які вступили на перших двох етапах,теж мають оновити свій прогноз і звузити в рамках попереднього діапазону до різниці у 2.50.

Таким чином в нас буде турнірна таблиця вже з 30 учасників.

4.Етап .З 1 серпня до 15 серпня до 9.00.В гру вступають нові 10 учасників.Ставка для нових ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.25 грн.А 30 учасників,які вступили на перших етапах,теж мають оновити свої прогнози і звузити до 2.25 в межах попереднього діапазону.

5.Етап .З 15 серпня до 1 вересня до 9.00.В гру вступають чергові 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 2.00.А 40 учасників з попередніх етапів теж звужують свої прогнози до різниці в 2 грн в межах попереднього діапазону.

6.Етап .З 1 вересня до 15 вересня до 9.00.В гру вступають нові 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.75.А 50 учасників з попередніх етапів звужують свої прогнози все за тим же принципом - в межах своїх попередніх діапазонів.

7.Етап .З 15 вересня до 1 жовтня до 9.00.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.50.А 60 учасників попередніх етапів звужують свої прогнози теж до 1.50 і за тим же принцивом - вужче від свого попереднього прогнозу.

8.Етап .З 1 жовтня по 15 жовтня до 9.00.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.25 грн.А 70 учасників з попередніх етапів теж оновлюють свої прогнози по такому ж принципу - вужче від попереднього діапазону.

9.Етап .З 15 жовтня по 1 листопада.В гру вступають ще 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном у 1.00.А 80 учасників попередніх етапів звужують свої прогнози в рамках попереднього діапазону.

Таким чином після 9 етапу буде турнірна таблиця з 90 форумчан і 90 курсів з діапазоном в 1 грн.

10 Етап .З 1 листопада по 15 листопада.В гру вступають чергові 10 учасників.Ставка ще вища.Задача - вказати курс з діапазоном в 0.75 грн.А 90 учасників з попередніх етапів теж звужують свої прогнози по тому ж принципу.

11 етап .З 15 листопада по 1 грудня.В гру вступають нові 10 учасників.Ставка ще вища.Задача -вказати курс з діапазоном в 0.50 копійок.А 100 учасників з попередніх етапів оновлюють свої прогнози по тому ж принципу.

12 Етап .З 1 грудня по 15 грудня.В цей період в гру вступають нові 12 форумчан,але по 1 форумчанину в день.Ставка кожного дня буде розіграна на аукціоні.Задача форумчанина,який вступить в гру 1 грудня - вказати курс з діапазоном у 48 копійок.

Задача форумчанина,який вступить в гру 2 грудня - вказати курс з діапазоном у 46 копійок,задача форумчанина який вступить 3 грудня - вказати курс з діапазоном у 44 копійки ,4 - 42,5 - 40,6 - 38,7 - 36,8 - 34,9 - 32,10 - 30,11 - 28?12 - 26.

А потім з 13 до 15 грудня до 9.00 ці учасники,а також 110 учасників з попередніх етапів мають оновити свій прогноз до діапазона в 25 копійок,але в межах своїх попередніх прогнозів.

Таким чином до 15 грудня до 9.00 в нас буде турнірна таблиця з курсами в діапазоні 25 копійок і всі ми чекатимемо 31 грудня,щоб о 9.00 подивитись курси у Гагаріна.

Порядок участі в конкурсі для бажаючих .

Якщо Ви виявили бажання на будь-якому етапі приймати участь і згодні з правилами,то...

1.Пишете на гілці відкрите повідомлення - "Я приймаю участь у цьому етапі"

2.На протязі не більше 24 годин перераховуєте суму ставки етапу на карточку Фейслеса

3.Після перерахування коштів відкрито пишите свій прогноз з діапазоном того етапу,в якому Ви включились.

Редагування повідомлень з курсами не допускається.Спочатку 7 разів подумайте,а потім пишіть курси.

Учасник,який не встиг оприлюднити до потрібного часу кожного етапу свій прогноз,знімається з конкурсу.Тому слідкуйте,щоб вчасно оновлювати свій прогноз.

Суми ставок з 2 етапу і далі будуть оприлюднені пізніше.Тут треба поєднати дві мети - щоб ставки були посильними для фінансів форумчан,а друга мета - хочеться ж зібрати якомога більший призовий фонд.Тоді ж всім буде цікавіше.Тому між першим і другим будемо шукати компроміси.

Комісію за перерахування коштів учасник бере на себе.Тобто,Фейслес від кожного учасника має отримати повну суму ставки етапу.

Тепер трохи про Фейслеса.Людина працює на форумі модератором,його знає адміністарція фіананс.уа,тому можна довіряти.

Як зробити перерахунок коштів - буде повідомлення нижче.

На кожному етапі,починаючи з другого,в гру можуть вступити не більше 5 учасників,які були зареєстровані після 22.06.18.

Порядок визначення переможця.

Переможцем вважається той,хто 15 грудня вкаже точний прогноз купівлі долара Гагаріним на 31 грудня о 9.00 нижнім числом діапазону.

Наприклад - курс Гагаріна буде 22.00 /22.30,то переможцем буде той,хто вкаже курс 22.00 /22.25.

Якщо не буде жодного точного прогнозу,то переможцем оголошується той,хто максимально близько вказав нижню цифру свого діапазону.Наприклад,хтось вказав 21.96 /22.21.Якщо цифра 21.96 буде найближчою,то той і є переможцем.

Якщо правильний курс вказали два і більше конкурсанти,наприклад четверо учасників не помилились і вказали нижчий курс діапазону у 22.00,то переможцем вважається той,хто опублікував свій курс раніше.

Гроші переможцю будуть перераховані 31 грудня одразу після оприлюднення результатів конкурсу на картку,яку вкаже переможець.Комісійні витрати за перерахування переможець бере на себе.

Організатор конкурсу має право вносити зміни в правила конкурса.

Чай і Фейслес працюють за 10% від суми призу.

Якщо в ході конкурсу будуть питання саме по конкурсу,відкрито задавайте їх на гілці.Якщо хтось захоче написати в приватні - пишіть Чаю.

Для новачків гілки - в 2009 році Чай вже проводив конкурс краси на одному з фінансових форумів,де ми обрали 12 найкращих учасниць форуму.Тоді в ході конкурсу було багато критики в мою адресу,але конкурс,я вважаю,вдався.

Якщо помітили - вступати в гру на ранніх етапах складніше,аніж на пізніших.Легше спрогнозувати курс 1 грудня з діапазоном у 50 копійок,коли вже стане зрозуміло,чи отримали транш,як гаряче проходить виборча кампанія,яка ситуація на фронті,яка ситуація з свтовою кризою,як проходять торгові війни,аніж зараз з діапазоном у 3 гривні.Ми з Фейслесом вибрали найважчий етап - перший.

Якщо всім зрозумілі правила і всі дочитали до цього речення,то перші три учасники можуть стартувати на 1 етапі і безкоштовно оприлюднити свої прогнози курсу на 31 грудня з діапазоном у 3 грн.