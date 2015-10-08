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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:54

tea


Учасник,який не встиг оприлюднити до потрібного часу кожного етапу свій прогноз,знімається з конкурсу.Тому слідкуйте,щоб вчасно оновлювати свій прогноз.

Если по ходу гадания на гуще участники будут слетать по разным причинам, кол-во участников будет меньше чем по плану
А потім з 13 до 15 грудня до 9.00 ці учасники,а також 110 учасників з попередніх етапів мають оновити свій прогноз до діапазона в 25 копійок,але в межах своїх попередніх прогнозів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:54

  Вкладчик1234 написав:Непонятно зачем ограничение в 10 участников.

Ви ж не забувайте,що з наступного етапу потрібно ставки робити.От тоді й побачимо - 10 учасників для кожного етапу це багато чи в самий раз.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:57

  Alex2007 написав:tea


Учасник,який не встиг оприлюднити до потрібного часу кожного етапу свій прогноз,знімається з конкурсу.Тому слідкуйте,щоб вчасно оновлювати свій прогноз.

Если по ходу гадания на гуще участники будут слетать по разным причинам, кол-во участников будет меньше чем по плану
А потім з 13 до 15 грудня до 9.00 ці учасники,а також 110 учасників з попередніх етапів мають оновити свій прогноз до діапазона в 25 копійок,але в межах своїх попередніх прогнозів.

Ну може й будуть злітати.Хто ж його наперед знає.
Можливо,якщо пару чоловік і злетить,то на якомусь новому етапі зробимо на 2 учасника більше.Побачимо.
Задача - зробити конкурс цікавим для форумчан.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:58

  tea написав:
  Вкладчик1234 написав:Непонятно зачем ограничение в 10 участников.

Ви ж не забувайте,що з наступного етапу потрібно ставки робити.От тоді й побачимо - 10 учасників для кожного етапу це багато чи в самий раз.

Это мало.
Зачем вообще это ограничение?

Из всего, что я прочитал, я понял что нужно дать прогноз, и перечислить деньги :-)
Прогноз я дал, а с деньгами ещё нужно разобраться :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:00

  Вкладчик1234 написав:
Из всего, что я прочитал, я понял что нужно дать прогноз, и перечислить деньги :-)
Прогноз я дал, а с деньгами ещё нужно разобраться :-)

Зразу видно,що не зрозуміли.
Учасникам 1 частини 1 етапу грошей перераховувати не потрібно,ні зараз,ні на кожному наступного етапі.
Учасникам,які стартують з 2 частини 1 етапу і далі ,ставку потрібно зробити всього один раз,а не на кожному етапі.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 22 чер, 2018 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:02

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Правильно розумію, що переможець тільки один, тобто другого, третього (заохочувальних) місць в таблиці не буде, як це робилось в підпіл'ї Улана?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:05

  Alex2007 написав:Правильно розумію, що переможець тільки один, тобто другого, третього (заохочувальних) місць в таблиці не буде, як це робилось в підпіл'ї Улана?

Правильно розумієте - переможець один.З того призового фонду,який ми назбираємо.
Якщо в когось з форумчан буде бажання створити свою номінацію,наприклад,"Найгірший прогноз" і спонсорувати цю номінацію,то я не виключаю погодження і на таку ініціативу.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:06

  Вкладчик1234 написав:Непонятно зачем ограничение в 10 участников. Лучше ограничение по времени, а участвуют все, кто хочет.
И этапов маловато :-)

А вообще - уже целый квест, за который нужно давать приз - это прочтение и понимание правил. Можно было сделать как-то попроще? :-)


какой интересный конкурс...

  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.


:shock:

И всего-то надо договориться с космонавтом что бы он в 9:00 засветил на сайте определенный курс - к примеру 3,5 гривны за доллар... :wink:

усе... :mrgreen:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:08

  Kripo написав:

И всего-то надо договориться с космонавтом
усе... :mrgreen:

Ну так домовтесь.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:15

  tea написав:
  Kripo написав:

И всего-то надо договориться с космонавтом
усе... :mrgreen:

Ну так домовтесь.


хм, у него репутация... мне так показалось, что больше этих нескольких тысяч гривен стоит.

  tea написав:Організатор конкурсу має право вносити зміни в правила конкурса.
Чай і Фейслес працюють за 10% від суми призу.



да и у Вас не выиграть! :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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