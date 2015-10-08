Ну так які питання - якщо вважаєте,що в Гагаріна репутація ніяка,то простіше ж буде домовитись.
Ви б прогноз вже дали б.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49
Ну так які питання - якщо вважаєте,що в Гагаріна репутація ніяка,то простіше ж буде домовитись.
Ви б прогноз вже дали б.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:00
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах)
2)...може б краще, коли визначиться переможець, то його нагародити якоюсь тутешньою почесною медалькою, а зібрані кошти перерахувати якійсь конкретній дитинці, якій вкрай важлива операція?
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 22 чер, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:01
Давайте зробимо так - ми 15 грудня,коли буде 120 учасників,проголосуємо.
Чи взяти курс Гагаріна на 9.00 чи взяти курс ДС з Києва в першому "Привіті".
Дядьку Сашку довіряєте?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:03
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:04
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Нехай то вже вирішує сам переможець
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[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:11
tea
ок
Я приймаю участь в цьому конкурсі
мій прогноз 28,00-31,00
так піде?
... і то я маю кожного місяця(з 1 до 15числа) його підкореговувати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:14
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:15
Отже три прогноза від форумчан вже є.Залишилось дати мені і Фейслесу і тоді приступаємо до наступного етапу.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16
наоборот, его не купишь...
там бутылка портвейна известного года двигает доллар-евро
да, норм условия.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 22 чер, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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