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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:49

  Kripo написав:
  tea написав:
  Kripo написав:

И всего-то надо договориться с космонавтом
усе... :mrgreen:

Ну так домовтесь.

хм, у него репутация... мне так показалось, что больше этих нескольких тысяч гривен стоит.

Ну так які питання - якщо вважаєте,що в Гагаріна репутація ніяка,то простіше ж буде домовитись.
Ви б прогноз вже дали б.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:00

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах)
2)...може б краще, коли визначиться переможець, то його нагародити якоюсь тутешньою почесною медалькою, а зібрані кошти перерахувати якійсь конкретній дитинці, якій вкрай важлива операція?
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 22 чер, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:01

  Kripo написав:И всего-то надо договориться с космонавтом что бы он в 9:00 засветил на сайте определенный курс - к примеру 3,5 гривны за доллар... :wink:

Давайте зробимо так - ми 15 грудня,коли буде 120 учасників,проголосуємо.
Чи взяти курс Гагаріна на 9.00 чи взяти курс ДС з Києва в першому "Привіті".
Дядьку Сашку довіряєте?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:03

  Долярчик написав:1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах)

Ви уважно прочитали?
Вже б встигли дати прогноз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:04

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Долярчик написав:2)...може б краще, коли визначиться переможець, то його нагародити якоюсь тутегньою почесною медалькоб, а зібрані кошти перерахувати якійсь конкретній дитинці, якій вкрай важлива операція?

Нехай то вже вирішує сам переможець
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[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:11

tea
ок
Я приймаю участь в цьому конкурсі
мій прогноз 28,00-31,00

так піде? :D
... і то я маю кожного місяця(з 1 до 15числа) його підкореговувати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:14

  Долярчик написав:tea
ок
Я приймаю участь в цьому конкурсі
мій прогноз 28,00-31,00

так піде? :D
... і то я маю кожного місяця(з 1 до 15числа) його підкореговувати?

Долярчику - щось у Вас туго з розумінням текстів.
Ви коли купували квартиру в недобудові - текст угоди читали? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:15

Отже три прогноза від форумчан вже є.Залишилось дати мені і Фейслесу і тоді приступаємо до наступного етапу.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16

Я приймаю участь у конкурсі.
29.50-32.50
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:16

  tea написав:
  Kripo написав:
  tea написав:Ну так домовтесь.

хм, у него репутация... мне так показалось, что больше этих нескольких тысяч гривен стоит.

Ну так які питання - якщо вважаєте,що в Гагаріна репутація ніяка,то простіше ж буде домовитись.


наоборот, его не купишь... :(

  tea написав:Давайте зробимо так - ми 15 грудня,коли буде 120 учасників,проголосуємо.
Чи взяти курс Гагаріна на 9.00 чи взяти курс ДС з Києва в першому "Привіті".
Дядьку Сашку довіряєте?


там бутылка портвейна известного года двигает доллар-евро :wink:

да, норм условия.
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 22 чер, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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