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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18

  Kripo написав:наоборот, его не купишь... :(

Так а чому тоді від Вас така недовіра до Гагаріна?
Чи то був жарт?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:20

  tea написав:
  Kripo написав:наоборот, его не купишь... :(

Так а чому тоді від Вас така недовіра до Гагаріна?
Чи то був жарт?


да, вы уже совсем от русского языка отвыкли?
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:22

  Kripo написав:
  tea написав:
  Kripo написав:наоборот, его не купишь... :(

Так а чому тоді від Вас така недовіра до Гагаріна?
Чи то був жарт?

да, вы уже совсем от русского языка отвыкли?

Мабуть так. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:25

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

для того щоб не було ніяких "хтось десь задрав, опустив курс, ростянув спред" чи таке інше, можна взяти деякий усередний по неньці курс з зелених простирадл Дядька Сашка чи з заявок мінфіну. Як варіант.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 чер, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:27

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... ага(тепер все перечитав))) - оновлювати свій прогноз потрібно двічі на місяць, аж до грудня! - а а грудні - лише раз, і то вже в діапазоні лише 25коп - так?
... і це ми купівлю на 31-ше грудня вгадуємо, тобто, - "низ" - так?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:30

  tea написав:
  Долярчик написав:tea
ок
Я приймаю участь в цьому конкурсі
мій прогноз 28,00-31,00

так піде? :D
... і то я маю кожного місяця(з 1 до 15числа) його підкореговувати?

Долярчику - щось у Вас туго з розумінням текстів.
Ви коли купували квартиру в недобудові - текст угоди читали? :mrgreen:

... чесно? - лише основне переглянув :mrgreen: бо там шось 11(вже й не пам'ятаю) сторінок!!! :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:31

  Долярчик написав:... чесно? - лише основне переглянув :mrgreen: бо там шось 11(вже й не пам'ятаю) сторінок!!! :shock: :mrgreen:

А на останній сторінці дрібним шрифтом прочитали той пункт,де Ви зобов"язуєтесь забрати тещу в нову квартиру. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:34

  Alex2007 написав:для того щоб не було ніяких "хтось десь задрав, опустив курс, ростянув спред" чи таке інше, можна взяти деякий усередний по неньці курс з зелених простирадл Дядька Сашка чи з заявок мінфіну. Як варіант.

15 грудня вирішимо.
Особисто в мене немає підстав не довіряти Гагаріну.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:37

  tea написав:Я приймаю участь у конкурсі.
29.50-32.50

...зразу видно, що Ви не вірите в пАкращення :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:53

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28
[url=https://www.ipay.ua/ru/p2p/default/constructor/77b5c003609064a31f07819c44df0e01][img]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/06/7e6ad483dcee271215897a863f5b8bd6.png[/img][/url]
[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
Faceless
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