Так а чому тоді від Вас така недовіра до Гагаріна?
Чи то був жарт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:18
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:20
да, вы уже совсем от русского языка отвыкли?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:22
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:25
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
для того щоб не було ніяких "хтось десь задрав, опустив курс, ростянув спред" чи таке інше, можна взяти деякий усередний по неньці курс з зелених простирадл Дядька Сашка чи з заявок мінфіну. Як варіант.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 чер, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:27
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... ага(тепер все перечитав))) - оновлювати свій прогноз потрібно двічі на місяць, аж до грудня! - а а грудні - лише раз, і то вже в діапазоні лише 25коп - так?
... і це ми купівлю на 31-ше грудня вгадуємо, тобто, - "низ" - так?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:30
... чесно? - лише основне переглянув бо там шось 11(вже й не пам'ятаю) сторінок!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:31
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:34
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:37
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:53
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28
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[url=https://forum.finance.ua/topic216630.html] Конкурс "Кращий прогноз курса"[/url]
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