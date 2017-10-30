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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:13

  Faceless написав:Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28

Дякую.
Отже 1 частина 1 етапу закінчена.Маємо турнірну таблицю з 5 учасників і 5 прогнозів.
1.Алекс2007 - 27-30
2.Вкладник 1234 - 29-32
3.Долярчик - 28-31
4.Чай - 29.50 - 32.50
5.Фейслес - 27.28 - 30.28.

П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:24

Починаючи з цього повідомлення стартує 2 частина 1 етапу.
Нагадаю правила.

В другій частині 1 етапу - ставка 100 грн.Кількість учасників - 5.Термін закінчення 2 частини 1 етапу - до 1 липня до 9.00.
Нагадаю порядок участі в цьому етапі.
1).Бажаючий учасник пише повідомлення "Я приймаю участь у конкурсі".
2).На протязі 24 годин від часу повідомлення перераховує 100 грн. Фейслесу на картку.Комісію бере на себе.
3).В приватних повідомленнях пише Фейслесу,наприклад "Я,Зімберльштейн Аарон Моісеєвич (нік на форумі - Юкрейніан),перерахував Вам 100 грн."Це потрібно для того,щоб Фейслес бачив,що даний форумчанин вніс кошти,а значить має право приймати участь у конкурсі.
4.Пише повідомлення з курсом у діапазоні 3 грн.
Тобто від кожного бажаючого буде 2 повідомлення на форумі - 1) і 3)
Якщо хтось з учасників пише перше повідомлення і на протязі 24 годин не встигає перерахувати кошти,то в гру має право вступити інший учасник.
Поїхали!!!
Востаннє редагувалось tea в П'ят 22 чер, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:31

  Долярчик написав:1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах)

Звичайно,чим пізніше кожен учасник зайде,тим легше прогнозувати.
Тому кожен вибирає - зайти в конкурс раніше по меншим ставкам,але буде важче, чи пізніше по більшим ставкам,але буде легше.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35

  Долярчик написав:
  tea написав:Я приймаю участь у конкурсі.
29.50-32.50

...зразу видно, що Ви не вірите в пАкращення :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так,поки що з 5 учасників в мене найпесимістичніший прогноз.
Але ж кожен з нас бореться за перемогу і хтось один таки виграє.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:55

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... а які "вступні" будуть на 2-му, 3, 4 і т. д. етапі? - то Ви поступово будете оголошувати? (наприклад, можна було б збільшувати щоразу на 50грн вступ)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:15

  tea написав:
  Долярчик написав:1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах)

Звичайно,чим пізніше кожен учасник зайде,тим легше прогнозувати.
Тому кожен вибирає - зайти в конкурс раніше по меншим ставкам,але буде важче, чи пізніше по більшим ставкам,але буде легше.


для тех, кто зайдет в июне или июле/августе разницы никакой
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:20

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:38

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

Я пошел договариваться с Гагариным о засветке на 5 минут курса, который я угадаю :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:47

Шановний tea!
П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.

Дякуємо Вам)
Тепер тема стала ще й на 1 місці в новинах як оголошення ) :wink:

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:49

  Сибарит написав:
  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

Я пошел договариваться с Гагариным о засветке на 5 минут курса, который я угадаю :)

Что-то кажется что больше всех от конкурса выиграет Гагарин :mrgreen:
Faceless
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