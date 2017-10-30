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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:13
Faceless написав:
Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28
Дякую.
Отже 1 частина 1 етапу закінчена.Маємо турнірну таблицю з 5 учасників і 5 прогнозів.
1.Алекс2007 - 27-30
2.Вкладник 1234 - 29-32
3.Долярчик - 28-31
4.Чай - 29.50 - 32.50
5.Фейслес - 27.28 - 30.28.
П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:24
Починаючи з цього повідомлення стартує 2 частина 1 етапу.
Нагадаю правила.
В другій частині 1 етапу - ставка 100 грн.Кількість учасників - 5.Термін закінчення 2 частини 1 етапу - до 1 липня до 9.00.
Нагадаю порядок участі в цьому етапі.
1).Бажаючий учасник пише повідомлення "Я приймаю участь у конкурсі".
2).На протязі 24 годин від часу повідомлення перераховує 100 грн. Фейслесу на картку.Комісію бере на себе.
3).В приватних повідомленнях пише Фейслесу,наприклад "Я,Зімберльштейн Аарон Моісеєвич (нік на форумі - Юкрейніан),перерахував Вам 100 грн."Це потрібно для того,щоб Фейслес бачив,що даний форумчанин вніс кошти,а значить має право приймати участь у конкурсі.
4.Пише повідомлення з курсом у діапазоні 3 грн.
Тобто від кожного бажаючого буде 2 повідомлення на форумі - 1) і 3)
Якщо хтось з учасників пише перше повідомлення і на протязі 24 годин не встигає перерахувати кошти,то в гру має право вступити інший учасник.
Поїхали!!!
Востаннє редагувалось tea
в П'ят 22 чер, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:31
Долярчик написав:
1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах
)
Звичайно,чим пізніше кожен учасник зайде,тим легше прогнозувати.
Тому кожен вибирає - зайти в конкурс раніше по меншим ставкам,але буде важче, чи пізніше по більшим ставкам,але буде легше.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:35
Так,поки що з 5 учасників в мене найпесимістичніший прогноз.
Але ж кожен з нас бореться за перемогу і хтось один таки виграє.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:55
... а які "вступні" будуть на 2-му, 3, 4 і т. д. етапі? - то Ви поступово будете оголошувати? (наприклад, можна було б збільшувати щоразу на 50грн вступ)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:15
tea написав: Долярчик написав:
1)...учасник, який "зайде" в грудні, теж тільки 100грн має сплатити "вступні"? (трохи не чесно, бо йому буде набагато легше прогнозувати, ніж тим, хто приєднався на початкових етапах
)
Звичайно,чим пізніше кожен учасник зайде,тим легше прогнозувати.
Тому кожен вибирає - зайти в конкурс раніше по меншим ставкам,але буде важче, чи пізніше по більшим ставкам,але буде легше.
для тех, кто зайдет в июне или июле/августе разницы никакой
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:20
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:38
tea написав:
Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.
Я пошел договариваться с Гагариным о засветке на 5 минут курса, который я угадаю
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:47
Шановний tea
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П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.
Дякуємо Вам)
Тепер тема стала ще й на 1 місці в новинах як оголошення )
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