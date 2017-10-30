...бачу, що вже треба прив'язувати конкурс не до Гагаріна, а хоча б до "зелених букв"
...чи може, до курсу НБУ?
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:57
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
...бачу, що вже треба прив'язувати конкурс не до Гагаріна, а хоча б до "зелених букв"
...чи може, до курсу НБУ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:10
это он заказчик?
не хочу участвовать в мероприятии и создавать рекламу какому-то валютному спекулянту.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:14
Это была шутка.
Идея принадлежит Чаю
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:17
но карточка-то ваша.
т.е., вы гарант, а значит и условия вами согласованы.
потому имхо: результаты шестимесячного конкурса не могут зависеть от субъективного мнения одного человека, выставляющего котировки по своему усмотрению в зависимости от субъективных факторов.
например, застрянет Гагарин на неделю в гривне, и курсы 31 декабря будут выше рынка того же Харькова на 2 копейки. и т.п.
потому я не участвую, а вам удачи.
Востаннє редагувалось Yuri_T в П'ят 22 чер, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21
Если вы про Гагарина, то это в принципе еще обсуждаемо
|