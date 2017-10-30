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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 456789>
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

...бачу, що вже треба прив'язувати конкурс не до Гагаріна, а хоча б до "зелених букв"

...чи може, до курсу НБУ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:10

  Faceless написав:Что-то кажется что больше всех от конкурса выиграет Гагарин :mrgreen:

это он заказчик?
не хочу участвовать в мероприятии и создавать рекламу какому-то валютному спекулянту.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:14

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Что-то кажется что больше всех от конкурса выиграет Гагарин :mrgreen:

это он заказчик?
не хочу участвовать в мероприятии и создавать рекламу какому-то валютному спекулянту.

Это была шутка.
Идея принадлежит Чаю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:17

  Faceless написав:Идея принадлежит Чаю

но карточка-то ваша.
т.е., вы гарант, а значит и условия вами согласованы.
потому имхо: результаты шестимесячного конкурса не могут зависеть от субъективного мнения одного человека, выставляющего котировки по своему усмотрению в зависимости от субъективных факторов.
например, застрянет Гагарин на неделю в гривне, и курсы 31 декабря будут выше рынка того же Харькова на 2 копейки. и т.п.
потому я не участвую, а вам удачи.
Востаннє редагувалось Yuri_T в П'ят 22 чер, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:21

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Идея принадлежит Чаю

идея не моя, но карточка ваша.
т.е., вы гарант, а значит и условия вами согласованы.
потому имхо: результаты шестимесячного конкурса не могут зависеть от субъективного мнения одного человека.
потому я не участвую, а вам удачи.

Если вы про Гагарина, то это в принципе еще обсуждаемо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Я так зрозумів ,що kharkov_val теж може приймати участь в цій "угадайці",то може зразу йому гроші перераховуйте ,бо курси поставить такі, які треба .Юрій_Т випередив мене,хотів те ж саме написати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:59

  Сибарит написав:
  tea написав:Мета конкурсу - вгадати курс купівлі долара Гагаріним 31 грудня 2018 року,який світитиметься на сайті в 9.00.

Я пошел договариваться с Гагариным о засветке на 5 минут курса, который я угадаю :)

Добре.
Тільки для початку погодьтесь прийняти участь у конкурсі.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:02

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Идея принадлежит Чаю

но карточка-то ваша.
т.е., вы гарант, а значит и условия вами согласованы.
потому имхо: результаты шестимесячного конкурса не могут зависеть от субъективного мнения одного человека, выставляющего котировки по своему усмотрению в зависимости от субъективных факторов.
например, застрянет Гагарин на неделю в гривне, и курсы 31 декабря будут выше рынка того же Харькова на 2 копейки. и т.п.
потому я не участвую, а вам удачи.

Тобто Ви з-за можливої різниці в 2 копійки,як Ви написали,не будете приймати участь?
Ваше право.
Тільки Ви ще спробуйте вгадати курс,щоб вписатись навіть в різницю тих двох копійок.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:03

  Долярчик написав:... а які "вступні" будуть на 2-му, 3, 4 і т. д. етапі? - то Ви поступово будете оголошувати? (наприклад, можна було б збільшувати щоразу на 50грн вступ)

Якщо Ви хочете до конкурсу залучити тещу,то дешевше буде зараз.Тому реєструйте її на форумі і нехай приймає участь.Так шанси подвояться.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:04

  prodigy написав:
  tea написав:Звичайно,чим пізніше кожен учасник зайде,тим легше прогнозувати.
Тому кожен вибирає - зайти в конкурс раніше по меншим ставкам,але буде важче, чи пізніше по більшим ставкам,але буде легше.


для тех, кто зайдет в июне или июле/августе разницы никакой

Можливо.Час покаже.
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