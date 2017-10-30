Я ж вище написав.15 грудня проведемо опитування серед учасників - чиїми даними користуватись - Гагаріна чи ДС.
Кому більше учасники довіряють - тими даними й будемо користуватись.
Але "зелені букви" за портвейн відомого урожаю творять дива.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:07
Я ж вище написав.15 грудня проведемо опитування серед учасників - чиїми даними користуватись - Гагаріна чи ДС.
Кому більше учасники довіряють - тими даними й будемо користуватись.
Але "зелені букви" за портвейн відомого урожаю творять дива.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:10
1.Ви впевнені,що якщо навіть Гагарін захоче приймати участь,то вгадає свої курси на 31 грудня?
2.Про Гагаріна питання дискусійне.15 грудня учасники проголосують.
Ми зацікавлені,щоб конкурс пройшов якомога прозоріше і в кожного учасника не було жодних сумнівів ані до організаторів,ані до Гагаріна чи ДС з "зеленими буквами".
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:12
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:21
В конкурсі будуть сюрпризи.
Зокрема,після 1 етапу,коли вже буде 10 учасників,я оприлюдню умови першого конкурсу в конкурсі.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:37
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без осла.
— Простите, но осёл подох.
— Ну, тогда верните мои сто долларов!
— Не могу — я уже их потратил.
— Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
— Но что вы будете с ним делать? — спросил старик.
— Я разыграю его в лотерею.
— Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла!
— Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.
— Что случилось с тем дохлым ослом?
— Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли.
— И что, никто не протестовал?
— Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился. Ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:43
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56
плевать на две копейки.
вы прекрасно поняли, о чем я написал, но снова дуркуете.
хотите через конкурс рекламировать бизнес конкретного человека - пожалуйста.
но это без меня.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
...бачите, що "бунт на кораблі"! - так що треба все таки курс НБУ (бо і зеленим буквам не всі довіряють, - скажуть: "підкупили/домовились"!)
п. с.
...але, які всі тут(на вал. форумі) ніби "поважні/грошовиті" пани("успішні"?), а над якоюсь соточкою грн. трісуться так, ніби алкаш над розбитою "чекушкою"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:01
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:02
... кожен учасник повинен сплатити по 500грн "на штори"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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