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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:07

  Долярчик написав:...бачу, що вже треба прив'язувати конкурс не до Гагаріна, а хоча б до "зелених букв"

...чи може, до курсу НБУ?

Я ж вище написав.15 грудня проведемо опитування серед учасників - чиїми даними користуватись - Гагаріна чи ДС.
Кому більше учасники довіряють - тими даними й будемо користуватись.
Але "зелені букви" за портвейн відомого урожаю творять дива. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:10

  Перес де Куэльяр написав:Я так зрозумів ,що kharkov_val теж може приймати участь в цій "угадайці",то може зразу йому гроші перераховуйте ,бо курси поставить такі, які треба .Юрій_Т випередив мене,хотів те ж саме написати.

1.Ви впевнені,що якщо навіть Гагарін захоче приймати участь,то вгадає свої курси на 31 грудня?
2.Про Гагаріна питання дискусійне.15 грудня учасники проголосують.
Ми зацікавлені,щоб конкурс пройшов якомога прозоріше і в кожного учасника не було жодних сумнівів ані до організаторів,ані до Гагаріна чи ДС з "зеленими буквами".
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:12

  Ірина_ написав:Шановний tea!
П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.

Дякуємо Вам)
Тепер тема стала ще й на 1 місці в новинах як оголошення ) :wink:

З пов.Ірина

Дякую.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:21

В конкурсі будуть сюрпризи.
Зокрема,після 1 етапу,коли вже буде 10 учасників,я оприлюдню умови першого конкурсу в конкурсі.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:37

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без осла.

— Простите, но осёл подох.

— Ну, тогда верните мои сто долларов!

— Не могу — я уже их потратил.

— Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.

— Но что вы будете с ним делать? — спросил старик.

— Я разыграю его в лотерею.

— Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла!

— Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.

Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.

— Что случилось с тем дохлым ослом?

— Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли.

— И что, никто не протестовал?

— Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился. Ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:43

  Мизантрóп написав:Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без осла.


Гарна байка.Якраз в тему. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:56

  tea написав:Тобто Ви з-за можливої різниці в 2 копійки,як Ви написали,не будете приймати участь?
Ваше право.
Тільки Ви ще спробуйте вгадати курс,щоб вписатись навіть в різницю тих двох копійок.

плевать на две копейки.
вы прекрасно поняли, о чем я написал, но снова дуркуете.
хотите через конкурс рекламировать бизнес конкретного человека - пожалуйста.
но это без меня.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:57

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

...бачите, що "бунт на кораблі"! - так що треба все таки курс НБУ (бо і зеленим буквам не всі довіряють, - скажуть: "підкупили/домовились"!)

п. с.
...але, які всі тут(на вал. форумі) ніби "поважні/грошовиті" пани("успішні"?), а над якоюсь соточкою грн. трісуться так, ніби алкаш над розбитою "чекушкою"! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:01

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Долярчик написав:треба все таки курс НБУ
одобрямс.Дайош эквилибриум))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:02

  tea написав:В конкурсі будуть сюрпризи.
Зокрема,після 1 етапу,коли вже буде 10 учасників,я оприлюдню умови першого конкурсу в конкурсі.

... кожен учасник повинен сплатити по 500грн "на штори"? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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