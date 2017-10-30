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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:42
Yuri_T написав: tea написав:
Тобто Ви з-за можливої різниці в 2 копійки,як Ви написали,не будете приймати участь?
Ваше право.
Тільки Ви ще спробуйте вгадати курс,щоб вписатись навіть в різницю тих двох копійок.
плевать на две копейки.
вы прекрасно поняли, о чем я написал, но снова дуркуете.
хотите через конкурс рекламировать бизнес конкретного человека - пожалуйста.
но это без меня.
Давайте відповім на питання.
Чому я взяв курси Гагаріна,а не,наприклад,курси ДС.
Причина всього одна - Гагарін пише один курс,наприклад,26.00/26.20,а ДС іноді пише курси так - 26.10-12/26.15-17.
Тоді можуть початись дискусії - а який курс з 26.10-26.12 вважати правильним.
Зрозумійте - моя задача зробити конкурс якомога прозорим і щоб не викликав запитання.
Якщо є питання по Гагаріну - то можемо взяти хоч курс Приватбанк на 9.00,хоч офіційний курс НБУ.
Це всі дискусійні питання,які можна вирішити.
Чи якщо,наприклад,виберемо курси "Привата" Ви теж скажете,що я рекламую певний банківський бізнес?
Якщо Ви хочете вирішити питання - шукаєте шляхи вирішення,якщо не хочете - шукаєте в дрібницях якісь інші питання.
Вам шашечки чи їхати?
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:47
Долярчик написав:
...бачите, що "бунт на кораблі"! - так що треба все таки курс НБУ (бо і зеленим буквам не всі довіряють, - скажуть: "підкупили/домовились"!)
Ідеального варіанту не придумати.Завжди буде певна частина,яка піддаватиме сумніву ту чи іншу пропозицію.
Тому я й кажу,що питання дискусійне.Як обере більшість з 120 учасників 15 грудня,так і буде.
Якщо в списку варіантів буде 4 пропозиції,в тому числі і оф.курс НБУ і його обере найбільша кількість учасників,то нехай так і буде.
Але у курса НБУ є свої мінуси.В обмінках курс суто ринковий.
А НБУ в разі якщо курс буде виходити за певні рамки,може ввести на міжбанку певні обмеження.
Тому я за ринковий курс,а він виключно в обмінках.
Не подобається Гагарін чи обмінка,якою користується ДС,можна взяти і Розу і Кітті і Катані з Дніпра,і кицькину обмінку.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:56
tea
вы не берёте курс VISA, вы не берёте курс НБУ. что было бы логично для конкурса.
вы берёте курс какого-то бизнесмена. и втираете всем, что это правильно. даже обоснование находите, почему именно.
и мне это не нравится. потому что это тупая реклама конкретного бизнеса.
этот бизнес вам платит деньги за рекламу? тогда делитесь со всеми участниками.
а кому нравится пусть участвует.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:58
Долярчик написав:
...але, які всі тут(на вал. форумі) ніби "поважні/грошовиті" пани("успішні"?), а над якоюсь соточкою грн. трісуться
Не всі можуть прийняти швидке рішення.Час до 1 липня ще є.
Якщо комусь незручно зробити переказ таким способом,пишіть про це відкрито.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:01
Yuri_T написав:tea
вы не берёте курс VISA, вы не берёте курс НБУ. что было бы логично для конкурса.
Немає питань.Включимо в опитування серед учасників і курси НБУ і курси ВІЗИ.
Який більшість обере - той і буде.
П.С.Прохання не писати мені слів типу "втирає" або " дуркує".Такий рівень дискусії ведіть з іншими.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:04
Yuri_T написав:
этот бизнес вам платит деньги за рекламу?
Відповідаю - в мене немає ніяких домовленостей з Гагаріним.Мені за рекламу ніхто не платить.Я навіть можу припустити,що Гагарін до сих пір не знає про цей конкурс.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:06
Долярчик написав: tea написав:
В конкурсі будуть сюрпризи.
Зокрема,після 1 етапу,коли вже буде 10 учасників,я оприлюдню умови першого конкурсу в конкурсі.
... кожен учасник повинен сплатити по 500грн "на штори"?
На "конкурс в конкурсі" додаткових грошей від учасників не потрібно.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:09
Yuri_T написав: Faceless написав:
Идея принадлежит Чаю
но карточка-то ваша.
т.е., вы гарант, а значит и условия вами согласованы.
Я вище писав,що всі питання по конкурсу до мене.Фейслес,за що йому дякую,взявся за фінансові питання.
Поки що за 7 сторінок ніхто не подякував,що ми взялись за цю справу.
Зате критики - хоч відбавляй.
Всю критику направляйте в мою адресу,Фейслеса не чіпайте.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:24
tea написав:
Я вище писав,що всі питання по конкурсу до мене.Фейслес,за що йому дякую,взявся за фінансові питання.Поки що за 7 сторінок ніхто не подякував
,що ми взялись за цю справу.
Зате критики - хоч відбавляй.
Всю критику направляйте в мою адресу,Фейслеса не чіпайте.
Дякую!
(вже одне є!)
п.с.
....якщо так станеться, і Я переможу в цьому конкурсі, то Я ОБОВ"ЯЗКОВО перекажу, якщо не всю суму, то частину з неї, якійсь дитинці на операцію! Запам"ятайте цей твіт!(с)
п.с.2.
...тільки, от халепа, покищо б"ютжент конкурсу 0,0000000000грн
(а стільки переглядів, а сміливців 0,0000000чол.
)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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