а за что именно вам нужно говорить "спасибо"?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:42
а за что именно вам нужно говорить "спасибо"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:54
Во-первых, сложно. Всё должно быть предельно просто. Жара, одним глазом смотрю футбол, другой рукой допиваю бутылочку хорошего французского розового вина, третьим глазом попытался прочесть правила, мозг не воспринял, очень жарко.
Во-вторых, я правильно понял, что уважаемый Фейслис согласился сыграть в рулетку с налоговой по поводу уплаты подоходого налога и военного сбора на всю сумму ставок, что попадут к нему на карточку. Вероятность этого пока небольшая, но что будет через год-два никто не знает, а все ходы уже записаны навсегда на сервере банка.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:56
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:28
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Гадаю ,якщо проводити такI конкурси меценатом фiнансового призового фонду повинен бути сайт Finance.ua з читкими правилами сумою виграша , тодI було б цiкаво i дуже популярно з вIдсiюванням за неточнI прогнози , але якщо хтось з вибулих захоче далI продовжувати треба заплатити кошти , пргноз треба робити на курс НБУ на мiсяць вперед, чому НБУ i на мiсяць вперед , бо нI я ,нI ви, нI Смолiй не буде знати який буде курс НБУ через мiсяць з сотими, це насправдI багато варiантiв, всI що крайнI вIд основноI цифри вiдсiюються , а хто ближне до точноi цифри продовжують гру .Бо За своI кошти вiдданI наперед,мабуть нiхто тут не буде вгадувати . Моя думка.
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