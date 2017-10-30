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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:42

  tea написав:Поки що за 7 сторінок ніхто не подякував,що ми взялись за цю справу.

а за что именно вам нужно говорить "спасибо"?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:54

Во-первых, сложно. Всё должно быть предельно просто. Жара, одним глазом смотрю футбол, другой рукой допиваю бутылочку хорошего французского розового вина, третьим глазом попытался прочесть правила, мозг не воспринял, очень жарко.
Во-вторых, я правильно понял, что уважаемый Фейслис согласился сыграть в рулетку с налоговой по поводу уплаты подоходого налога и военного сбора на всю сумму ставок, что попадут к нему на карточку. Вероятность этого пока небольшая, но что будет через год-два никто не знает, а все ходы уже записаны навсегда на сервере банка.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:56

  Yuri_T написав:
  tea написав:Поки що за 7 сторінок ніхто не подякував,що ми взялись за цю справу.

а за что именно вам нужно говорить "спасибо"?

Вам ні за що.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58

  freeze написав:Во-первых, сложно. Всё должно быть предельно просто.

Вчитайтесь - там нічого складного немає.Алгоритми кожного етапу зрозумілі.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:28

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Гадаю ,якщо проводити такI конкурси меценатом фiнансового призового фонду повинен бути сайт Finance.ua з читкими правилами сумою виграша , тодI було б цiкаво i дуже популярно з вIдсiюванням за неточнI прогнози , але якщо хтось з вибулих захоче далI продовжувати треба заплатити кошти , пргноз треба робити на курс НБУ на мiсяць вперед, чому НБУ i на мiсяць вперед , бо нI я ,нI ви, нI Смолiй не буде знати який буде курс НБУ через мiсяць з сотими, це насправдI багато варiантiв, всI що крайнI вIд основноI цифри вiдсiюються , а хто ближне до точноi цифри продовжують гру .Бо За своI кошти вiдданI наперед,мабуть нiхто тут не буде вгадувати . Моя думка.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:17

  Перес де Куэльяр написав:Гадаю ,якщо проводити такI конкурси меценатом фiнансового призового фонду повинен бути сайт Finance.ua з читкими правилами

А чому це не може бути приватною ініціативою?
Призовий фонд сформують самі учасники.Правила зрозумілі і прозорі.
Сума для участі в 1 етапі - 100 грн.
В букмекерських конторах іноді і більше ставлять і не бояться програти.
Як думаєте - багато поставили на поразку Аргентини від Хорватії з рахунком 3:0?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:30

[b]tea[/b]":Перес де Куэльяр"]Гадаю ,якщо проводити такI конкурси меценатом фiнансового призового фонду повинен бути сайт Finance.ua з читкими правилами[/quote]
А чому це не може бути приватною ініціативою?
Призовий фонд сформують самі учасники.Правила зрозумілі і прозорі.
Сума для участі в 1 етапі - 100 грн.
В букмекерських конторах іноді і більше ставлять і не бояться програти.
Як думаєте - багато поставили на поразку Аргентини від Хорватії з рахунком 3:0?[/quote][/quote]..............................[b]Перес де Куэльяр[/b] Ви мудрець , але є мудрiшi . З кожноI 100грн Ви хочете заробити 10% ваша доля + 10 % на девальвацIi перевiвши зараз в доляр + 2.5% на пiврiчному дол. депо= 22.5% приблизно . У вас є лiцензiя «пiрамiди»створювати?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:16

  tea написав:Перерахунок грошей - тут.Зручно і не виходячи з дому.
https://www.ipay.ua/ua/p2p/default/cons ... 9c44df0e01


Ну на финансовом-то форуме могли бы поумнее придумать способ перевода, чтобы без комиссии?
WachtAmRhein
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