Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Можно тут например https://sendmoney.privatbank.ua/ua/ Номер картки одержувача: = ваша карта Привата (уни или лучше интернет-карту создайте в П24, если на кдв - то тогда будет -0.5% у Вас)
Ви можете здійснювати перекази між картками платіжних систем VISA (технологія VISA Direct) і MasterCard (технологія MoneySend): - з картки українського банку на картку ПриватБанку - без комісії; - з картки українського банку на картку українського банку - 0.5% (мінімум 5 грн); - з картки ПриватБанку на картку українського банку - 0,5% (мінімум 5 грн); - з картки ПриватБанку на картку ПриватБанку - без комісії;
Там же можете створити посилання на отримання переказу на карту, если вдруг не хотите светить полный номер своей карты.
Можно пумбу, можна моню, ....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 23 чер, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Можно тут например https://sendmoney.privatbank.ua/ua/ Номер картки одержувача: = ваша карта Привата (уни или лучше интернет-карту создайте в П24, если на кдв - то тогда будет -0.5% у Вас)
Ви можете здійснювати перекази між картками платіжних систем VISA (технологія VISA Direct) і MasterCard (технологія MoneySend): - з картки українського банку на картку ПриватБанку - без комісії; - з картки українського банку на картку українського банку - 0.5% (мінімум 5 грн); - з картки ПриватБанку на картку українського банку - 0,5% (мінімум 5 грн); - з картки ПриватБанку на картку ПриватБанку - без комісії;
Дякую.Може у Фейслеса ця картка і є?Треба дізнатись.