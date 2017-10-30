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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 89101112>
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:22

  WachtAmRhein написав:
  tea написав:Перерахунок грошей - тут.Зручно і не виходячи з дому.
https://www.ipay.ua/ua/p2p/default/cons ... 9c44df0e01


Ну на финансовом-то форуме могли бы поумнее придумать способ перевода, чтобы без комиссии?

Запропонуйте.
П.С.А яка комісія зі 100 грн?Дуже суттєва?
Востаннє редагувалось tea в Суб 23 чер, 2018 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:29

  Долярчик написав:... Я так на хвилинку прикинув, що фонд гри вийде далеко за межі 10 000 грн.

Головне,щоб цікаво було учасникам.
Тому запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у прогнозуванні курса.
До 1 липня чекаємо 5 учасників.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:33

  tea написав:
  WachtAmRhein написав:
  tea написав:Перерахунок грошей - тут.Зручно і не виходячи з дому.
https://www.ipay.ua/ua/p2p/default/cons ... 9c44df0e01


Ну на финансовом-то форуме могли бы поумнее придумать способ перевода, чтобы без комиссии?

Запропонуйте.

У Безликого чо, нет карты мони? Или он бесплатный сэп не может принять? Ну приват возьмите на худой конец, надеюсь у гуру валютного рынка и валютных спекулянтов есть карты привата?
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 23 чер, 2018 11:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:34

tea

Можно тут например
https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Номер картки одержувача: = ваша карта Привата (уни или лучше интернет-карту создайте в П24, если на кдв - то тогда будет -0.5% у Вас)
Ви можете здійснювати перекази між картками платіжних систем VISA (технологія VISA Direct) і MasterCard (технологія MoneySend):
- з картки українського банку на картку ПриватБанку - без комісії;
- з картки українського банку на картку українського банку - 0.5% (мінімум 5 грн);
- з картки ПриватБанку на картку українського банку - 0,5% (мінімум 5 грн);
- з картки ПриватБанку на картку ПриватБанку - без комісії;

Там же можете створити посилання на отримання переказу на карту, если вдруг не хотите светить полный номер своей карты.

Можно пумбу, можна моню, ....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 23 чер, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:34

  Stringer написав:У Безликого чо, нет карты мони? Или он бесплатный сэп не может принять?

Ну значить немає.
А хто такий "Моня"?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:36

  tea написав:
  Stringer написав:У Безликого чо, нет карты мони? Или он бесплатный сэп не может принять?

Ну значить немає.
А хто такий "Моня"?

Что мне подсказывает что вы просто не в курсе :mrgreen:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:37

  Alex2007 написав:tea

Можно тут например
https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Номер картки одержувача: = ваша карта Привата (уни или лучше интернет-карту создайте в П24, если на кдв - то тогда будет -0.5% у Вас)
Ви можете здійснювати перекази між картками платіжних систем VISA (технологія VISA Direct) і MasterCard (технологія MoneySend):
- з картки українського банку на картку ПриватБанку - без комісії;
- з картки українського банку на картку українського банку - 0.5% (мінімум 5 грн);
- з картки ПриватБанку на картку українського банку - 0,5% (мінімум 5 грн);
- з картки ПриватБанку на картку ПриватБанку - без комісії;

Дякую.Може у Фейслеса ця картка і є?Треба дізнатись.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:39

  Stringer написав:
  tea написав:
  Stringer написав:У Безликого чо, нет карты мони? Или он бесплатный сэп не может принять?

Ну значить немає.
А хто такий "Моня"?

Что мне подсказывает что вы просто не в курсе :mrgreen:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно

Звичайно,не в курсі.У Коломойського кличка "Беня".А хто такий "Моня" - не знаю.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:41

  tea написав:
  Stringer написав:Что мне подсказывает что вы просто не в курсе :mrgreen:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно

Звичайно,не в курсі.У Коломойського кличка "Беня".А хто такий "Моня" - не знаю.
[/quote]
Monobank :D
Моно = Моня в народе
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 23 чер, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:41

  tea написав:
  Stringer написав:
  tea написав:Ну значить немає.
А хто такий "Моня"?

Что мне подсказывает что вы просто не в курсе :mrgreen:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно

Звичайно,не в курсі.У Коломойського кличка "Беня".А хто такий "Моня" - не знаю.

Бенины холопы сделали моню :mrgreen:
МоноБанк вам понятнее будет :mrgreen:
Stringer
 
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  #<1 ... 89101112>
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