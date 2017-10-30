Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати тему
Відповісти на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:43
Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
Так у Вас питання участі чи не участі в конкурсі стоїть з-за комісії попопнення картки?
Ви один раз перераховуєте кошти і приймаєте участь у конкурсі всі півроку.
tea
Повідомлень: 14515
З нами з: 15.11.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1757 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:51
tea написав: Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
Так у Вас питання участі чи не участі в конкурсі стоїть з-за комісії попопнення картки?
Ви один раз перераховуєте кошти і приймаєте участь у конкурсі всі півроку.
Я не знаю как у вас у валютчиков там заведено, но у нас, постояльцев банковских тем, платить комиссии там, где этого можно избежать - западло и лоховство
Stringer
Повідомлень: 7707
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:56
Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
дык со всех укрокарт 0%
https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1616
З нами з: 03.12.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 172 раз.
Профіль
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:02
Мизантрóп написав: Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
дык со всех укрокарт 0%
https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Та вы шо
это ж валютчики... не усложняйте
Stringer
Повідомлень: 7707
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:04
Stringer написав:
западло и лоховство
Зрозуміло.
Не думав,що все так серйозно при ціні питання 5 грн.
tea
Повідомлень: 14515
З нами з: 15.11.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1757 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:09
Stringer написав:
Та вы шо
это ж валютчики... не усложняйте
Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?
tea
Повідомлень: 14515
З нами з: 15.11.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1757 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:12
tea написав: Stringer написав:
Та вы шо
это ж валютчики... не усложняйте
Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?
Увы, удача не балует меня - в лотерею мне как правило не везёт.
Stringer
Повідомлень: 7707
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1057 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:15
Stringer написав: tea написав: Stringer написав:
Та вы шо
это ж валютчики... не усложняйте
Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?
Увы, удача не балует меня - в лотерею мне как правило не везёт.
Тут шанс більший,аніж в лотерею - один із 120-125.
Крім того - будуть "конкурси в конкурсі",де будемо робити інші прогнози.
tea
Повідомлень: 14515
З нами з: 15.11.08
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1757 раз.
Профіль
2
2
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:31
tea Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема,внесіть своі кошти ,наприклад 25000грн.,як призовий фонд ,прорахуйте ,як ви його відіб"іте ,та трохи наваритесь .Правила не в процесі змінювати треба ,а повинні читко прописані на старті гри,щоб не виникали колізіі правомірності ваших дій.
Востаннє редагувалось
Перес де Куэльяр
в Суб 23 чер, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Повідомлень: 1516
З нами з: 06.01.17
Подякував: 524 раз.
Подякували: 546 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:35
...пілять, Я думав, що тут прогноз курсу будуть обсмоктувати, а тут коміс в 5грн обсмоктують вже пару сторінок!
Ало, народ! - Ви точно при баблі????!))))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Повідомлень: 4201
З нами з: 19.10.15
Подякував: 142 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор