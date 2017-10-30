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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:43

  Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно

Так у Вас питання участі чи не участі в конкурсі стоїть з-за комісії попопнення картки?
Ви один раз перераховуєте кошти і приймаєте участь у конкурсі всі півроку.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:51

  tea написав:
  Stringer написав:
Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно

Так у Вас питання участі чи не участі в конкурсі стоїть з-за комісії попопнення картки?
Ви один раз перераховуєте кошти і приймаєте участь у конкурсі всі півроку.

Я не знаю как у вас у валютчиков там заведено, но у нас, постояльцев банковских тем, платить комиссии там, где этого можно избежать - западло и лоховство
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:56

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  Stringer написав:Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
дык со всех укрокарт 0% https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:02

  Мизантрóп написав:
  Stringer написав:Возьмите приват и не морочьте людям нервы - там пополнение с карт привата бесплатно
дык со всех укрокарт 0% https://sendmoney.privatbank.ua/ua/

Та вы шо :shock: это ж валютчики... не усложняйте :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:04

  Stringer написав: западло и лоховство

Зрозуміло. :mrgreen:
Не думав,що все так серйозно при ціні питання 5 грн.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:09

  Stringer написав:Та вы шо :shock: это ж валютчики... не усложняйте :mrgreen:

Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:12

  tea написав:
  Stringer написав:Та вы шо :shock: это ж валютчики... не усложняйте :mrgreen:

Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?

Увы, удача не балует меня - в лотерею мне как правило не везёт.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:15

  Stringer написав:
  tea написав:
  Stringer написав:Та вы шо :shock: это ж валютчики... не усложняйте :mrgreen:

Я правильно зрозумів - Ви готові приймати участь в конкурсі в разі,якщо Вам можна буде перерахувати 100 грн,а не 105?

Увы, удача не балует меня - в лотерею мне как правило не везёт.

Тут шанс більший,аніж в лотерею - один із 120-125.
Крім того - будуть "конкурси в конкурсі",де будемо робити інші прогнози.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:31

tea Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема,внесіть своі кошти ,наприклад 25000грн.,як призовий фонд ,прорахуйте ,як ви його відіб"іте ,та трохи наваритесь .Правила не в процесі змінювати треба ,а повинні читко прописані на старті гри,щоб не виникали колізіі правомірності ваших дій.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 23 чер, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:35

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

...пілять, Я думав, що тут прогноз курсу будуть обсмоктувати, а тут коміс в 5грн обсмоктують вже пару сторінок!

Ало, народ! - Ви точно при баблі????!))))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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