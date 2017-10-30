Правила прописані чітко.
Але всього заздалегідь передбачити неможливо.
Я,наприклад,не очікував,що комісія в 5 грн. викличе бурхливі дискусії.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:59
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:52
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:42
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Найближчим часом розляну варіант альтернативних способів внесків, відпишуся
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06
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