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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56

  Перес де Куэльяр написав:Правила не в процесі змінювати треба ,а повинні читко прописані на старті гри,щоб не виникали колізіі правомірності ваших дій.

Правила прописані чітко.
Але всього заздалегідь передбачити неможливо.
Я,наприклад,не очікував,що комісія в 5 грн. викличе бурхливі дискусії.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:59

  Перес де Куэльяр написав:tea Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема

Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:52

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:tea Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема

Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
Одного ви досягли, а де цiкаве?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:42

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Найближчим часом розляну варіант альтернативних способів внесків, відпишуся
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:tea Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема

Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
Одного ви досягли, а де цiкаве?

Все побачите згодом. :mrgreen:
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  #<1 ... 9101112
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