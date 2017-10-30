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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56
Перес де Куэльяр написав:
Правила не в процесі змінювати треба ,а повинні читко прописані на старті гри,щоб не виникали колізіі правомірності ваших дій.
Правила прописані чітко.
Але всього заздалегідь передбачити неможливо.
Я,наприклад,не очікував,що комісія в 5 грн. викличе бурхливі дискусії.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:59
Перес де Куэльяр написав:tea
Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема
Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:52
tea написав: Перес де Куэльяр написав:tea
Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема
Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
Одного ви досягли, а де цiкаве?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:42
Найближчим часом розляну варіант альтернативних способів внесків, відпишуся
Upd. Додав Приват
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Faceless
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Додано: Суб 23 чер, 2018 16:06
Перес де Куэльяр написав: tea написав: Перес де Куэльяр написав:tea
Чай ,ви хочете заробити на "Віслюкові" якого ще нема
Задача - зробити конкурс цікавим а гілку відвідуваною.
Одного ви досягли, а де цiкаве
?
Все побачите згодом.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:14
Stringer написав:
но у нас, постояльцев банковских тем, платить комиссии там, где этого можно избежать - западло и лоховство
Кажіть завсідникам банківських тем,що вже можна перерахувати на картку Привата.topic216630.html
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Додано: Нед 24 чер, 2018 16:12
и че это лепить везде?
я так понимаю- заплюсовующие др.друга герои валютной ветки.
в той ветке и...
еще о жилье или о пенсии есть ветки.
давайте и их везде лепить?
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v57
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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:58
v57 написав:
и че это лепить везде?
Реклама,сер.
До 1 липня залишається все менше і менше часу.
Чекаємо нових 5 учасників.
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