Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:38
Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:50
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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