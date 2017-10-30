RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:38

  tea написав:Любі друзі.Констатуємо факт,що вже за перші два дні з початку конкурсу маємо 10 тис.переглядів.
Всіх цікавить - хто ж виявиться першим форумчанином,який ризикне поставити ставку.
Слоганом конкурсу буде "Все цікаве - попереду".


Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8370
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:50

  WachtAmRhein написав:Вы так упиваетесь просмотрами...

...лишь бы не плакало (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12942
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:58

  Yuri_T написав:
  WachtAmRhein написав:Вы так упиваетесь просмотрами...

...лишь бы не плакало (с)

...караван іде (с)
tea
 
Повідомлень: 14552
З нами з: 15.11.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:39

  tea написав:
  Yuri_T написав:
  WachtAmRhein написав:Вы так упиваетесь просмотрами...

...лишь бы не плакало (с)

...караван іде (с)

Бедняка и на верблюде собака кусает (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12942
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:53

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Шановні форумчани!
... в мене три запитання стосовно того, чому не поспішаєте приймати участь в конкурсі:
1)...вступний поріг високий для Вас? :mrgreen:
2)...не хочете звіряти ні по Гагаріну, ні по "зелених буквах" - тоді ваші пропозиції?
чи
3)...текст правил "по дибільному написаний"(с)? :mrgreen:

.... якщо ні те, ні те, то напишіть причину?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4212
З нами з: 19.10.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 931
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.