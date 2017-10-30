Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:38
Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:50
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:58
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:39
Бедняка и на верблюде собака кусает (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:53
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Шановні форумчани!
... в мене три запитання стосовно того, чому не поспішаєте приймати участь в конкурсі:
1)...вступний поріг високий для Вас?
2)...не хочете звіряти ні по Гагаріну, ні по "зелених буквах" - тоді ваші пропозиції?
чи
3)...текст правил "по дибільному написаний"(с)?
.... якщо ні те, ні те, то напишіть причину?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:27
По вашей логике в лото забава, где можно выиграть три ляма, а билет стоит 10 грн. играют тупо все без исключения?
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