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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:38
tea написав:
Любі друзі.Констатуємо факт,що вже за перші два дні з початку конкурсу маємо 10 тис.переглядів.
Всіх цікавить - хто ж виявиться першим форумчанином,який ризикне поставити ставку.
Слоганом конкурсу буде "Все цікаве - попереду".
Ну так если висит тема в самом верху любой ветки, чего ж просмотров не будет? Вы так упиваетесь просмотрами, как если бы люди искали эту информацию осознанно.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 25 чер, 2018 09:50
WachtAmRhein написав:
Вы так упиваетесь просмотрами...
...лишь бы не плакало (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:58
Yuri_T написав: WachtAmRhein написав:
Вы так упиваетесь просмотрами...
...лишь бы не плакало (с)
...караван іде (с)
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tea
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:39
tea написав: Yuri_T написав: WachtAmRhein написав:
Вы так упиваетесь просмотрами...
...лишь бы не плакало (с)
...караван іде (с)
Бедняка и на верблюде собака кусает (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:53
Шановні форумчани!
... в мене три запитання стосовно того, чому не поспішаєте приймати участь в конкурсі:
1)...вступний поріг високий для Вас?
2)...не хочете звіряти ні по Гагаріну, ні по "зелених буквах" - тоді ваші пропозиції?
чи
3)...текст правил "по дибільному написаний"(с)?
.... якщо ні те, ні те, то напишіть причину?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:27
По вашей логике в лото забава, где можно выиграть три ляма, а билет стоит 10 грн. играют тупо все без исключения?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:06
Сколько на данный момент участников что сдали деньги?
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логан1919
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:18
логан1919 написав:
Сколько на данный момент участников что сдали деньги?
Поки що ніхто не наважиться зробити перший крок.
Ви можете бути першим.
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tea
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:22
WachtAmRhein написав:
По вашей логике в лото забава, где можно выиграть три ляма, а билет стоит 10 грн. играют тупо все без исключения?
Непорівнювальні речі.
Одна з причин - тут буде не більше 130 учасників.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:37
tea написав: WachtAmRhein написав:
По вашей логике в лото забава, где можно выиграть три ляма, а билет стоит 10 грн. играют тупо все без исключения?
Непорівнювальні речі.
Одна з причин - тут буде не більше 130 учасників.
Це , дискримiнацiя тисячи форумчан . Робiть призовой фонд , тодI запрошуйте в конкурс , хто помиля€ться буде платити..А так дурня .
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Перес де Куэльяр
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