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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:35

  tea написав:
  логан1919 написав:Сколько на данный момент участников что сдали деньги?

Поки що ніхто не наважиться зробити перший крок.
Ви можете бути першим.

Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
логан1919
 
Повідомлень: 119
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