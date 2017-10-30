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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 чер, 2018 18:35
tea написав: логан1919 написав:
Сколько на данный момент участников что сдали деньги?
Поки що ніхто не наважиться зробити перший крок.
Ви можете бути першим.
Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
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логан1919
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