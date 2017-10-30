Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 чер, 2018 18:35
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:11
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
....тут, те саме, що і в футболі - вгадали точний рахунок - отримайте грошову винагороду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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