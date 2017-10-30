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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 26 чер, 2018 18:35
tea написав: логан1919 написав:
Сколько на данный момент участников что сдали деньги?
Поки що ніхто не наважиться зробити перший крок.
Ви можете бути першим.
Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
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Додано: Вів 26 чер, 2018 20:11
логан1919 написав:
Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
....тут, те саме, що і в футболі - вгадали точний рахунок - отримайте грошову винагороду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:55
Долярчик написав: логан1919 написав:
Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
....тут, те саме, що і в футболі - вгадали точний рахунок - отримайте грошову винагороду!
в отличии от букмекерских контор правила несовсем понятные и мутные.. ставки от 100 грн и выше це занабто
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:13
логан1919 написав: Долярчик написав: логан1919 написав:
Спасибо, но в лохотроны никогда не играл и не собираюсь..
....тут, те саме, що і в футболі - вгадали точний рахунок - отримайте грошову винагороду!
в отличии от букмекерских контор правила несовсем понятные и мутные.. ставки от 100 грн и выше це занабто
А що саме Вам не зрозуміло?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:17
Нагадаю,що до 1 липня ще є час зареєструватись новим 5 учасникам.
З 1 липня стартує 2 етап і "конкурс в конкурсі" з окремим призовим фондом.
Ставка 2 етапу буде вища.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:19
tea написав:
Ставка 2 етапу буде вища.
... нє, не так
.....хоч господарі цього конкурсу Ви і Фейслес, але Я б так зразу не підвищував би ставку, а навпаки, зараз би запропонував - п'ятьом учасникам вступити в гру за 50грн......або, навіть, за 20грн!
(а вступні ставки(100ргн) можна було б підвищувати у останні 2 місяці!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:03
Долярчик написав: tea написав:
Ставка 2 етапу буде вища.
... нє, не так
.....хоч господарі цього конкурсу Ви і Фейслес, але Я б так зразу не підвищував би ставку, а навпаки, зараз би запропонував - п'ятьом учасникам вступити в гру за 50грн......або, навіть, за 20грн!
(а вступні ставки(100ргн) можна було б підвищувати у останні 2 місяці!)
"Приємний маніяк" і "Холоп з Рівного" готові до вищих ставок.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:06
Долярчик написав:
або, навіть, за 20грн!
Ставки в 20 грн.будуть в іншому конкурсі,де пенсіонери Крижопільського і Жмеринського районів будуть вгадувати - наскільки уряд Гройсмана підвищить їм пенсії з 1 січня.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:13
tea написав: Долярчик написав:
або, навіть, за 20грн!
Ставки в 20 грн.будуть в іншому конкурсі,де пенсіонери Крижопільського і Жмеринського районів будуть вгадувати - наскільки уряд Гройсмана підвищить їм пенсії з 1 січня.
... все жартуєте
.... але, покищо "віз і до сьогодні там"! (с)
Ви ж розумієте, що потрібно якийсь поштовх цьому конкурсу? - бо як в тому мультіку: "наше слєдствіє зашло в тупік!" (с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:20
Долярчик написав:
Ви ж розумієте, що потрібно якийсь поштовх цьому конкурсу?
Який Ви нетерплячий.
Я ж вище написав - з 2 етапу стартують "конкурси в конкурсі" з окремим призовим фондом.
Тому заведіть будильник у неділю на 9.00.
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