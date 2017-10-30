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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:20

  Долярчик написав:Ви ж розумієте, що потрібно якийсь поштовх цьому конкурсу?

Який Ви нетерплячий. :mrgreen:
Я ж вище написав - з 2 етапу стартують "конкурси в конкурсі" з окремим призовим фондом.
Тому заведіть будильник у неділю на 9.00.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:26

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:з окремим призовим фондом.
Тому заведіть будильник у неділю на 9.00

.... а що там буде: хто перший, той лєпший? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:55

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... от що написав один форумчанин на іншій гілці.... - Я плякаль(с) :mrgreen:

========
Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0... :D . На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:37

  Долярчик написав:... от що написав один форумчанин на іншій гілці.... - Я плякаль(с) :mrgreen:

========
Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0... :D . На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит... :mrgreen:

Без коментарів.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:44

Ну что тут? Просмотры растут??
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:04

  WachtAmRhein написав:Ну что тут? Просмотры растут??

Семимільними кроками. :mrgreen:
tea
 
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