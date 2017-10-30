Який Ви нетерплячий.
Я ж вище написав - з 2 етапу стартують "конкурси в конкурсі" з окремим призовим фондом.
Тому заведіть будильник у неділю на 9.00.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:20
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:26
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
.... а що там буде: хто перший, той лєпший?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:55
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... от що написав один форумчанин на іншій гілці.... - Я плякаль(с)
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Там конкурс для пятерых вошедших бесплатно, в надежде заработать на тех, кто рискнет зайти деньгами... Достаточно было запутанной простыни условий и фразы, что условия будут меняться по ходу... Все выглядит так, что там так и останется 5 участников, и двое организаторов заработают 10% от всех ставок, а именно 10% от 0... . На самом деле там так все запутали, что даже первые бесплатные участники, которые вошли не сразу на это решились, пока им не объяснили дополнительно, что для них это бесплатно... Осталось добавить, что вносим изменения и бесплатные участники должны вносить денег за каждую след. ставку..., ну как в покере, а вдруг азарт у них победит...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 28 чер, 2018 07:37
Без коментарів.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:04
Додано: Суб 30 чер, 2018 07:00
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
....такссс, то вже завта появляться тут "цікавинки"?
...як би то не проспати/не пропустити їх? - може б якийсь хоч анонс дали? - ну, типу, як трейлер до фільму виходить, щоб побільше форумчан заінтригувати!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:56
Додано: Суб 30 чер, 2018 22:53
...краще вже взагалі не лягати
п.с.
20 000 переглядів і ЖОДЕН ще не погодився на "платні" умови!
...це зрада, чи перемога?
- це видумані олігархи, чи пересічні, які не мають грошей своїм дітям на соломку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:24
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