....Чай, вже ПО дев'тій - а Я тут-як-тут!
... щось Ви зі своїми цікавинками затримуєтесь!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 01 лип, 2018 08:04
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
....Чай, вже ПО дев'тій - а Я тут-як-тут!
... щось Ви зі своїми цікавинками затримуєтесь!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 лип, 2018 08:11
Доброго ранку.
Сьогодні,одразу після цього повідомлення,стартує 2 етап,а також конкурс в конкурсі.
2 етап.З 1 липня до 15 липня до 9.00.Кількість нових учасників - 10.Ставка для учасників другого етапу - 200 грн.Задача учасників другого етапу - вказати курс,але вже з діапазоном у 2.75 грн.Разом з тим,всі учасники 1 етапу теж мають вказати курс з різницею у 2.75,але щоб цей діапазон входив в рамки діапазону 1 етапу.Наприклад,якщо на 1 етапі вказали 20.00/23.00,то на другому етапі - 20.05/22.80.
Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.Є 18 варіантів відповідей:6 місяців і в кожному 3 декади.Треба вказати декаду місяця.Під першою декадою вважатиметься проміжок з 1 по 10 число включно,2 декада - з 11 по 20 число включно,і 3 декада - з 21 числа і по останній день місяця.В цьому конкурсі приймають участь учасники 1 і 2 етапів.Приз переможцю - 500 грн.Якщо буде дві однакові відповіді,то переможцем вважається той,хто вказав правильну відповідь першим.Редагувати відповіді заборонено,тому спочатку подумайте,а тоді пишіть.Якщо не буде жодної правильної відповіді,то,відповідно,і не буде переможця,а приз дістанеться тільки переможцю.
Отже у повідомленнях учасників має бути 2 відповіді.Під пунктом 1) - курс у діапазоні 2.75,під пунктом 2) - в якій декаді якого місяця курс перетне позначку у 27.00 в Києві в зелених буквах на купівлю.
Поїхали...
Востаннє редагувалось tea в Нед 01 лип, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 лип, 2018 08:19
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
1) 28,00-30,75
2) 2 декада вересня
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:55
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:35
Шукаємо спонсора на другий "Конкурс в конкурсі",який стартує 15 липня.
Це можуть бути фізичні і юридичні особи,крім політиків і політичних партій.
Від нас - реклама,що саме Ви є спонсором другого конкурса в конкурсі.
Від Вас - спонсорування у сумі 500 грн.
Цікаві ідеї вітаються.
Всі пропозиції - в приватні.
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:21
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