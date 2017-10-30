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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:04

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

....Чай, вже ПО дев'тій :!: - а Я тут-як-тут! :mrgreen:
... щось Ви зі своїми цікавинками затримуєтесь! :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:11

Доброго ранку.
Сьогодні,одразу після цього повідомлення,стартує 2 етап,а також конкурс в конкурсі.
2 етап.З 1 липня до 15 липня до 9.00.Кількість нових учасників - 10.Ставка для учасників другого етапу - 200 грн.Задача учасників другого етапу - вказати курс,але вже з діапазоном у 2.75 грн.Разом з тим,всі учасники 1 етапу теж мають вказати курс з різницею у 2.75,але щоб цей діапазон входив в рамки діапазону 1 етапу.Наприклад,якщо на 1 етапі вказали 20.00/23.00,то на другому етапі - 20.05/22.80.
Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.Є 18 варіантів відповідей:6 місяців і в кожному 3 декади.Треба вказати декаду місяця.Під першою декадою вважатиметься проміжок з 1 по 10 число включно,2 декада - з 11 по 20 число включно,і 3 декада - з 21 числа і по останній день місяця.В цьому конкурсі приймають участь учасники 1 і 2 етапів.Приз переможцю - 500 грн.Якщо буде дві однакові відповіді,то переможцем вважається той,хто вказав правильну відповідь першим.Редагувати відповіді заборонено,тому спочатку подумайте,а тоді пишіть.Якщо не буде жодної правильної відповіді,то,відповідно,і не буде переможця,а приз дістанеться тільки переможцю.
Отже у повідомленнях учасників має бути 2 відповіді.Під пунктом 1) - курс у діапазоні 2.75,під пунктом 2) - в якій декаді якого місяця курс перетне позначку у 27.00 в Києві в зелених буквах на купівлю.
Поїхали...
Востаннє редагувалось tea в Нед 01 лип, 2018 08:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:14

1)29.51-32.26
2)3 декада вересня.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:19

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1) 28,00-30,75
2) 2 декада вересня
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:55

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

...тут поважне панство сидить і 500грн їх не заманите :mrgreen:
.... треба збільшувати приз хоч до такого :D :mrgreen:
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:35

Шукаємо спонсора на другий "Конкурс в конкурсі",який стартує 15 липня.
Це можуть бути фізичні і юридичні особи,крім політиків і політичних партій.
Від нас - реклама,що саме Ви є спонсором другого конкурса в конкурсі.
Від Вас - спонсорування у сумі 500 грн.
Цікаві ідеї вітаються.
Всі пропозиції - в приватні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:16

29.00 -31.75
1-а декада серпня
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:21

  es77 написав:29.00 -31.75
1-а декада серпня

Ви новий учасник,який вирішив приймати участь з 2 етапу?
Тоді прочитайте умови конкурсу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:01

  Долярчик написав:
  tea написав:
  Долярчик написав:....такссс, то вже завта появляться тут "цікавинки"?
...як би то не проспати/не пропустити їх?

Скажіть тещі - нехай розбудить. :mrgreen :

...краще вже взагалі не лягати :mrgreen :

п.с.
20 000 переглядів і ЖОДЕН ще не погодився на "платні" умови! :shock:
...це зрада, чи перемога?
- це видумані олігархи, чи пересічні, які не мають грошей своїм дітям на соломку? :shock: :mrgreen:

Пока что мой прогноз подтверждается :wink: . Я ж не просто так рекомендовал: Сделайте как в покере, каждый вошедший платит за следующую ставку или выбывает (пасует) ... К примеру новым 200, старым по 20грн... :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:16

  ol_zy написав:Пока что мой прогноз подтверждается :wink: . Я ж не просто так рекомендовал: Сделайте как в покере, каждый вошедший платит за следующую ставку или выбывает (пасует) ... К примеру новым 200, старым по 20грн... :twisted:

Правила цього конкурсу кардинально змінювати не будемо.Поки що стоїть питання,чи будемо вгадувати курси Гагаріна,чи це будуть зелені букви в Києві.
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом.
tea
 
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