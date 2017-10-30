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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:25
tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:27
Долярчик написав: tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
Не домовився.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:43
Долярчик написав: tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
У нас кумовской капитализмъ. Слова "договорняк" и "соглашение" уже сами по себе противоречат понятию честность.
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