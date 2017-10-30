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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:25

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

  tea написав:Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом

.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь! :wink: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:27

  Долярчик написав:
  tea написав:Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом

.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь! :wink: :mrgreen:

Не домовився. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:43

  Долярчик написав:
  tea написав:Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом

.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь! :wink: :mrgreen:

У нас кумовской капитализмъ. Слова "договорняк" и "соглашение" уже сами по себе противоречат понятию честность. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:51

  ruvex написав:У нас кумовской капитализмъ. Слова "договорняк" и "соглашение" уже сами по себе противоречат понятию честность. :mrgreen:

Навкруги одна "зрада". :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:32

  tea написав:
  ruvex написав:У нас кумовской капитализмъ. Слова "договорняк" и "соглашение" уже сами по себе противоречат понятию честность. :mrgreen:

Навкруги одна "зрада". :mrgreen:

Да нет, но бардаком все чудесно пользуются. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:28

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... назбирались питання до Чая:
1) - той чел. що дав прогноз на попередній сторінці - підтвердив його "вступними"?
2) - Чи правильно Я розумію, що свої прогнози оновили тільки 2 з 5-ти, і якщо до 15числа вони цього не зроблять, то вибувають з конкурсу? (навіть Фейслес? :mrgreen:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:05

А шо то за картка на 3032 закінчується?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:09

  Долярчик написав:... назбирались питання до Чая:
1) - той чел. що дав прогноз на попередній сторінці - підтвердив його "вступними"?
2) - Чи правильно Я розумію, що свої прогнози оновили тільки 2 з 5-ти, і якщо до 15числа вони цього не зроблять, то вибувають з конкурсу? (навіть Фейслес? :mrgreen:)

1.Не підтвердив.
2.Правильно зрозуміли.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:09

  Квесторе_поверніться написав:А шо то за картка на 3032 закінчується?

Не готовий сказати - це краще Фейслес знає.
tea
 
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