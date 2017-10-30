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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:25
tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:27
Долярчик написав: tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
Не домовився.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:43
Долярчик написав: tea написав:
Відкрию маленьку таємницю - йдуть переговори з Гагаріним.Якщо в певних питаннях дійдемо згоди,то однозначно залишу курси Гагаріна.
Думаю,що це проясниться найближчим часом
.."йдуть переговори"... "дійдемо згоди".... - от тому і форумчани не вірять в чесність цього конкурсу, бо думають, що Гагарін потім засвітить ті курси, які Ви з ним домовитесь!
У нас кумовской капитализмъ. Слова "договорняк" и "соглашение" уже сами по себе противоречат понятию честность.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:32
Да нет, но бардаком все чудесно пользуются.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:28
... назбирались питання до Чая:
1) - той чел. що дав прогноз на попередній сторінці - підтвердив його "вступними"?
2) - Чи правильно Я розумію, що свої прогнози оновили тільки 2 з 5-ти, і якщо до 15числа вони цього не зроблять, то вибувають з конкурсу? (навіть Фейслес?
)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:05
А шо то за картка на 3032 закінчується?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:09
Долярчик написав:
... назбирались питання до Чая:
1) - той чел. що дав прогноз на попередній сторінці - підтвердив його "вступними"?
2) - Чи правильно Я розумію, що свої прогнози оновили тільки 2 з 5-ти, і якщо до 15числа вони цього не зроблять, то вибувають з конкурсу? (навіть Фейслес?
)
1.Не підтвердив.
2.Правильно зрозуміли.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:09
Квесторе_поверніться написав:
А шо то за картка на 3032 закінчується?
Не готовий сказати - це краще Фейслес знає.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 14:21
Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
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