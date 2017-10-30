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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:21

  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:54

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.

На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:06

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.

На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
Я ж не питав кількість , а просив оголосити список ,який повинен бути у вільному доступі,щоб знати хто змагається.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 15161718
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