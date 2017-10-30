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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 07 лип, 2018 16:21
tea написав:
Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 16:54
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.
На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:06
tea написав: Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.
На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
Я ж не питав кількість , а просив оголосити список ,який повинен бути у вільному доступі,щоб знати хто змагається.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 07 лип, 2018 22:48
tea написав: Faceless написав:
Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28
Дякую.
Отже 1 частина 1 етапу закінчена.Маємо турнірну таблицю з 5 учасників і 5 прогнозів.
1.Алекс2007 - 27-30
2.Вкладник 1234 - 29-32
3.Долярчик - 28-31
4.Чай - 29.50 - 32.50
5.Фейслес - 27.28 - 30.28.
П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.
Мене ішнше цікавить
Відколи Чай став "наближене лице" до адміністрації/модераторів?
Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався?
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Позитивчик
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Додано: Нед 08 лип, 2018 12:11
Позитивчик написав:
Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався?
Я не був і не є модератором.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 19:26
tea написав: Позитивчик написав:
Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався?
Я не був і не є модератором.
То не мене єдиного цікавить, що у Вас за "вась-вась" з модераторами?
Звідки появились такі "раптові" у Вас привілеї тут?
Дивно, дуже дивно
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Додано: Нед 08 лип, 2018 20:48
Позитивчик написав:
Звідки появились такі "раптові" у Вас привілеї тут?
Дивно, дуже дивно
А в чому привілеї?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:16
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
А якщо вони "просто" проговорились, то чого вже там, нехай ту інфо кидають на загал, і про всіх, а не тільки Вам.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:25
Позитивчик написав:
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
Що Ви маєте на увазі?
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