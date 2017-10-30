RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:21

  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 06.01.17
Подякував: 562 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:54

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.

На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
tea
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:06

  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Нагадую,що через тиждень закінчується другий етап конкурсу.
Всім,хто вступив на 1 етапі,а також тим,хто вступить на 2 етапі,потрібно дати відповідь на 2 питання.
За правильну відповідь на друге питання - грошовий приз 500 грн.
Дайте список в студію ,хто "вступив" першого разу і другого.

На 1 етапі вступило 5 форумчан.
Другий етап - до 15 липня,тому є ще час для 10 нових учасників.
Я ж не питав кількість , а просив оголосити список ,який повинен бути у вільному доступі,щоб знати хто змагається.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 06.01.17
Подякував: 562 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 22:48

Для Переса)) на 5 сторінці))

  tea написав:
  Faceless написав:Я приймаю участь у конкурсі
27,28 - 30,28

Дякую.
Отже 1 частина 1 етапу закінчена.Маємо турнірну таблицю з 5 учасників і 5 прогнозів.
1.Алекс2007 - 27-30
2.Вкладник 1234 - 29-32
3.Долярчик - 28-31
4.Чай - 29.50 - 32.50
5.Фейслес - 27.28 - 30.28.

П.С.Хоча конкурсу ще немає і доби,але привітаю всіх з першою тисячою переглядів.


Мене ішнше цікавить :shock:
Відколи Чай став "наближене лице" до адміністрації/модераторів? :shock:
Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався? :shock:
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 26.01.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:11

  Позитивчик написав:Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався? :shock:

Я не був і не є модератором.
tea
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:26

  tea написав:
  Позитивчик написав:Чи Чай і ранішше був модератором, але не признавався? :shock:

Я не був і не є модератором.

То не мене єдиного цікавить, що у Вас за "вась-вась" з модераторами?
Звідки появились такі "раптові" у Вас привілеї тут?
Дивно, дуже дивно 8)
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 26.01.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 20:48

  Позитивчик написав:Звідки появились такі "раптові" у Вас привілеї тут?
Дивно, дуже дивно 8)

А в чому привілеї?
tea
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:16

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
А якщо вони "просто" проговорились, то чого вже там, нехай ту інфо кидають на загал, і про всіх, а не тільки Вам.
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 26.01.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:25

  Позитивчик написав:Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.

Що Ви маєте на увазі?
tea
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 15.11.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крупнейший банк уходит из "Драгон Капитал"
petr_petrov_web » Пон 30 жов, 2017 17:22
0 967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 жов, 2017 17:22
petr_petrov_web

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57771)
09.07.2018 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.