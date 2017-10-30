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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:33
Позитивчик написав:
Ви все чудово розумієте
Хотілось би у Вас уточнити.Може я чогось не розумію?
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