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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:33
Позитивчик написав:
Ви все чудово розумієте
Хотілось би у Вас уточнити.Може я чогось не розумію?
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tea
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:49
tea написав: Позитивчик написав:
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
Що Ви маєте на увазі?
не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.
может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10
Yuri_T написав: tea написав: Позитивчик написав:
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
Що Ви маєте на увазі?
не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.
может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?
"Бінго"!
Всім все зрозуміло, тільки чомусь, одному Чаю - ні
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Позитивчик
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