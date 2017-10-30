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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:33
Позитивчик написав:
Ви все чудово розумієте
Хотілось би у Вас уточнити.Може я чогось не розумію?
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tea
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:49
tea написав: Позитивчик написав:
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
Що Ви маєте на увазі?
не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.
может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10
Yuri_T написав: tea написав: Позитивчик написав:
Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.
Що Ви маєте на увазі?
не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.
может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?
"Бінго"!
Всім все зрозуміло, тільки чомусь, одному Чаю - ні
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Позитивчик
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:40
Як вже така дискусія.
Чай не модератор, і ніяких особливих доступів не має.
Щодо мультиакаунтів:
1) У ряді випадків власник навіть не приховує, що має кілька акаунтів
2) Досить часто і не треба нічого вивідувати - стиль письма та "легенда" швидко видають автора. Деяких - з першого поста.
Зі своєї сторони підтвердити чи спростувати заяви Чая щодо 4 акаунтів не можу
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Faceless
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:23
Позитивчик написав:
Всім все зрозуміло, тільки чомусь, одному Чаю - ні
Я ж писав - не маю жодного відношення до модерування.Якщо не маю відношення,то не маю й можливості перевірити АйПі-адрес.Невже з першого разу не зрозуміло?
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tea
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:40
ol_zy написав:
Сделайте как в покере, каждый вошедший платит за следующую ставку или выбывает
Не граю в покер,тому не знаю правил.
В цілому концепція цього конкурсу є.Можуть бути маленькі ньюанси.
А всі позитивні ідеї,якщо будуть такі,можливо,втілимо в життя в наступному конкурсі,вже після 31 грудня.
Тоді вже,з 1 січня, можливо,будемо вгадувати курс станом на 30 червня.
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tea
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