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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:33

  Позитивчик написав:Ви все чудово розумієте :wink:

Хотілось би у Вас уточнити.Може я чогось не розумію?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:49

  tea написав:
  Позитивчик написав:Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.

Що Ви маєте на увазі?

не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.

может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10

  Yuri_T написав:
  tea написав:
  Позитивчик написав:Привілеї в тому, що Вам стала доступна інфа, яку мають знати тільки модератори.

Що Ви маєте на увазі?

не надоело дурковать?
коллега имеет ввиду озвученную вами информацию о четырёх регистрациях аккаунтов одним человеком.

может вы и мою информацию можете получить в любой момент?
ip адреса и т.п.?

"Бінго"!
Всім все зрозуміло, тільки чомусь, одному Чаю - ні :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:40

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Як вже така дискусія.
Чай не модератор, і ніяких особливих доступів не має.
Щодо мультиакаунтів:
1) У ряді випадків власник навіть не приховує, що має кілька акаунтів
2) Досить часто і не треба нічого вивідувати - стиль письма та "легенда" швидко видають автора. Деяких - з першого поста.
Зі своєї сторони підтвердити чи спростувати заяви Чая щодо 4 акаунтів не можу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:23

  Позитивчик написав:Всім все зрозуміло, тільки чомусь, одному Чаю - ні :D

Я ж писав - не маю жодного відношення до модерування.Якщо не маю відношення,то не маю й можливості перевірити АйПі-адрес.Невже з першого разу не зрозуміло?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:40

  ol_zy написав: Сделайте как в покере, каждый вошедший платит за следующую ставку или выбывает

Не граю в покер,тому не знаю правил.
В цілому концепція цього конкурсу є.Можуть бути маленькі ньюанси.
А всі позитивні ідеї,якщо будуть такі,можливо,втілимо в життя в наступному конкурсі,вже після 31 грудня.
Тоді вже,з 1 січня, можливо,будемо вгадувати курс станом на 30 червня.
tea
 
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  #<1 ... 16171819
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