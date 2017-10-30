Що за ребус?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35
15 липня о 9.00 закінчується термін другого етапу.
Для тих,хто вступив на 1 етапі - не забудьте оновити прогноз.
Для тих,хто бажає вступити на 2 етапі - ласкаво просимо.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:48
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
А якщо хтось вибуде з конкурсу з отих п'яти учасників, то можна на їхнє місце "присісти" теж безкоштовно?
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