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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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tea
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35
15 липня о 9.00 закінчується термін другого етапу.
Для тих,хто вступив на 1 етапі - не забудьте оновити прогноз.
Для тих,хто бажає вступити на 2 етапі - ласкаво просимо.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 17:49
tea написав:Конкурс в конкурсі
.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.
Якщо курс 27 з-явиться всередні дня в одному з проміжних "Привет с Днепра" на пару годин (годину) (але не у вечірньому ітоговому простирадлі), після чого пійде на довготривалий відкат і повернеться назад через місяць наприклад (але вже тоді будуть впевнені 27 на купівлю) - тоді як вважати "вгадав-не вгадав"?
Або бовтання навколо 27 буде довгий час?
Мається на увазі вгадати перший
перетин 27 під кінець дня
(в ітогах ДС ввечері)?
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Alex2007
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:01
Alex2007 написав: tea написав:Конкурс в конкурсі
.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.
Якщо курс 27 з-явиться всередні дня в одному з проміжних "Привет с Днепра" на пару годин (годину) (але не у вечірньому ітоговому простирадлі), після чого пійде на довготривалий відкат і повернеться назад через місяць наприклад (але вже тоді будуть впевнені 27 на купівлю) - тоді як вважати "вгадав-не вгадав"?
Або бовтання навколо 27 буде довгий час?
Мається на увазі вгадати перший
перетин 27 під кінець дня
(в ітогах ДС ввечері)?
Так.Мається на увазі - коли ми вперше побачимо курс 27.00 на купівлю в Києві у звіті ДС,навіть якщо це буде в середині дня і потім курс знову піде вниз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:04
Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03
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Faceless
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:08
Faceless написав:
Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03
Це на який період прогноз?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:09
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав:
Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03
Це на який період прогноз?
Курс на кінець року
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Faceless
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Додано: Суб 14 лип, 2018 20:59
Faceless написав:
Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03
1.Ви вказали неправильний діапазон.Порахуйте.
2.А друге питання.
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tea
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