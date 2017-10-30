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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:49

  ruvex написав:Молоко убежало? :mrgreen:

Що за ребус? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 15:35

15 липня о 9.00 закінчується термін другого етапу.
Для тих,хто вступив на 1 етапі - не забудьте оновити прогноз.
Для тих,хто бажає вступити на 2 етапі - ласкаво просимо.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:48

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

А якщо хтось вибуде з конкурсу з отих п'яти учасників, то можна на їхнє місце "присісти" теж безкоштовно? :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 17:49

  tea написав:Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.


Якщо курс 27 з-явиться всередні дня в одному з проміжних "Привет с Днепра" на пару годин (годину) (але не у вечірньому ітоговому простирадлі), після чого пійде на довготривалий відкат і повернеться назад через місяць наприклад (але вже тоді будуть впевнені 27 на купівлю) - тоді як вважати "вгадав-не вгадав"?

Або бовтання навколо 27 буде довгий час?

Мається на увазі вгадати перший перетин 27 під кінець дня (в ітогах ДС ввечері)?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:01

  Alex2007 написав:
  tea написав:Конкурс в конкурсі.Задача - вгадати,коли у звіті ДС готівковий курс в Києві перетне позначку 27.00 на купівлю.


Якщо курс 27 з-явиться всередні дня в одному з проміжних "Привет с Днепра" на пару годин (годину) (але не у вечірньому ітоговому простирадлі), після чого пійде на довготривалий відкат і повернеться назад через місяць наприклад (але вже тоді будуть впевнені 27 на купівлю) - тоді як вважати "вгадав-не вгадав"?

Або бовтання навколо 27 буде довгий час?

Мається на увазі вгадати перший перетин 27 під кінець дня (в ітогах ДС ввечері)?

Так.Мається на увазі - коли ми вперше побачимо курс 27.00 на купівлю в Києві у звіті ДС,навіть якщо це буде в середині дня і потім курс знову піде вниз.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:04

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:08

  Faceless написав:Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03

Це на який період прогноз?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03

Це на який період прогноз?

Курс на кінець року
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 20:59

  Faceless написав:Уточнюю прогноз для наступного етапу:
27.38 - 30.03

1.Ви вказали неправильний діапазон.Порахуйте.
2.А друге питання.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 23:52

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

1/ 27.13 - 29.88 на кінець року

2/ "конкурс в конкурсі" 2 етапу: 1 декада жовтня
(ps/ точніше перетин 27 ймовірніший трохи раніше, але ті ймовірніші за моєю думкою декади забиті Чаєм та Долярчиком, тому немає сенсу їх вказувати другий раз і вказую "вільну" декаду. А вдруг? :lol: )
:shock:
Alex2007
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